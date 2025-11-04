Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Come en un restaurante recomendado por la guía Michelin por 3 euros y sentencia: "Hay algo que me estoy perdiendo"
Virales

Está en Kuala Lumpur.

Juan De Codina
Foto de archivo de un restaurante.Maskot (Getty Images)

El creador de contenido Cere, conocido como @buscandoacere en redes sociales como TikTok, en el que cuenta con casi 250.000 seguidores, ha publicado un vídeo de su viaje por Kuala Lumpur, capital de Malasia, pero centrándose en un restaurante recomendado por la guía Michelín. Lo que le ha sorprendido cuando conoció el lugar fue que los platos solo costaban unos 3 euros aproximadamente.

"Es más barato que comer en un McDonald's en España, es un restaurante de noodles. Lo que me está llamando muchísimo la atención es que estoy siguiendo Google Maps para llegar allí y hay un restaurante de noodles justo al lado que tiene muchísimas mejores valoraciones", ha comentado al principio del vídeo, que en apenas unas horas ya ha recopilado 13.000 visualizaciones (y subiendo).

"El menú literalmente es un cartón", ha pronunciado respecto a la carta, que estaba impresa sobre un cartón plastificado. "Todo vale entre dos y cuatro euros", ha añadido sobre el precio, que ha sido lo más sorprendente.

Finalmente, se ha pedido los 'Lala Noodles' porque llevan el nombre del restaurante y, además de los noodles, le añaden almejas, jengibre, chile, cebolla verde y vino. 

"Hay algo que me estoy perdiendo"

En menos de cinco minutos el plato ya estaba servido y no ha tenido la experiencia que creía en cuanto ha probado el plato. "Hay muchísimas almejas. Está bien, a ver, sinceramente, nada loco, me está decepcionando un poco", ha opinado.

"Muy sin más, hay algo que me estoy perdiendo. El sabor, súper sin más, sí que es verdad que por cuatro euros la cantidad que te viene es una locura. El caldito está bueno, pica muy poco, aunque como he vivido en Tailandia tengo tolerancia al picante. Para ser un restaurante le doy cuatro estrellas, pero no me ha vuelto loco, la verdad", ha concluido sobre el plato al final del vídeo.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 