Angy Fernández verbaliza de este modo tan claro lo que piensa de todo el lío con Melody y Broncano

La cantante y actriz Angy Fernández se ha pronunciado este viernes sobre lo que ha ocurrido en la última semana con Melody y David Broncano tras lo que dijo en la rueda de prensa del pasado lunes la representante de España en Eurovisión.

Días después de la polémica, Angy Fernández ha detallado que la artista sevillana es amiga suya y ha reconocido que "tiene que ser difícil gestionar todo lo que le ha venido", en declaraciones a Europa Press. "El puesto que ha tocado no ha sido el que le hubiera gustado. Lo estaba haciendo y lo está haciendo muy bien. Se tiene que tomar a risa el puesto y da igual. Ella sabe que ha hecho un buen trabajo", ha añadido.

Al ser preguntada por lo sucedido con Broncano, la cantante ha reconocido que no sabe "lo que ha pasado ahí". "Creo que Broncano dice que no quiere pedirla perdón porque puedo entender que desde el sitio en el que lo dijo no lo dijo para hacerle daño y Melody, igual, se lo tomó mal", ha expresado.

"Lo que tienen que hacer es quedar, que vaya a La Revuelta un día, que hablen y que haya empatía el uno con el otro y ya está", ha propuesto, antes de destacar que lo que ha pasado después de Eurovisión "nos ha dado un poco de vértigo a todos".

Melody aseguró el pasado lunes que "ha habido algún programa de televisión que se ha reído de mí por quererme ir a mi casa con mi hijo". No me gusta esa doble moral, que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla de mí, de que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome mentalmente", explicó, en referencia a La Revuelta.

Broncano contestó a la artista sevillana y defendió que no se iba a disculpar "en ningún momento" porque "no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera y de hecho, después de decir lo de las persianas, el mensaje acaba diciendo espero que estés bien y te rehagas un poco y que te recuperes y ya está".