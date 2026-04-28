Rufián se dirige a Junts y les enseña la bandera que "comparten con PP y Vox": "50 pavos"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián ha protagonizado uno de los momentos del martes durante el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se debatía la convalidación de la prórroga de los alquileres.

Durante su intervención, el político catalán ha interpelado a los diputados de Junts per Catalunya, preguntándoles si "van a votar en contra de esto": "¿Comparten bandera con esta gente? No. ¿O sí? ¿Saben cuál es su bandera?"

Seguidamente, Rufián les indicaba que la bandera que mejor les representa la llevaba consigo, concretamente en un bolsillo de su americana. "La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva, y además de las que les gusta", ha dicho al tiempo que sacaba y mostraba un billete de 50 euros.

"Para fastidiar a casi tres millones de personas"

"50 pavos. Podrían ser más. Esta es su bandera, la que comparten con PP y Vox. Para fastidiar a casi tres millones de personas", ha añadido el portavoz de ERC, que después ha pasado a enumerar los nombres de los diputados de Junts en el Congreso, entre los que se encuentra su portavoz, Miriam Nogueras.

Justo después, Rufián les ha acusado de mentir por afirmar que en el real decreto se habla de expropiación, de "tope cero" o de desproteger a los pequeños propietarios. Para el catalán, esto no es cierto, y ha apuntado que "el 66% de los votantes está de acuerdo con lo que se está votando aquí".

"¿Entonces, por qué lo hacen?", les ha preguntado Rufián, recordando que "el 46% de los inquilinos son pobres". Seguidamente les ha echado en cara que se rieran y ha vuelto a preguntar: "¿Qué intereses tienen en este voto? ¿Tienen por ejemplo alguna empresa a su nombre con pisos en alquiler? ¿La tienen?". "Ya no se ríen, eh, ya no se ríen tanto de mí", ha concluido el portavoz de ERC.