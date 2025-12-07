Un joven del PP compara a Franco con el comunismo y Antonio Maestre se corona con su reacción

El periodista Antonio Maestre ha reaccionado en cuestión de segundos al comentario que un joven del PP, miembro de las Nuevas Generaciones, Jon Echevarría, ha hecho sobre Francisco Franco y el comunismo.

En un debate sobre por qué el 19% de los jóvenes considera que la etapa del franquismo fue buena, según recogió el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de octubre.

"Yo haría una pregunta para reflexionar. ¿Por qué Franco nos parece mal? Porque era un dictador, ¿verdad? Nos parece mal porque es un dictador y yo lo que estoy diciendo es que el comunismo es una ideología igualmente dictatorial", ha señalado el joven.

"Yolanda Díaz y Sira Rego son del Partido Comunista y ensalzan a Fidel Castro. Antes de preguntarnos por qué los jóvenes tienden hacia una dictadura, tenemos que saber por qué nos gobiernan dos ministras partidarias de la dictadura", ha razonado.

Unas palabras que han generado un gran revuelo en redes sociales, pero también en el plató. Momento que Antonio Maestre ha aprovechado para contestar al joven del PP. "Voy a desmontar un poco... Pinchar un poco el globo", ha asegurado.

"Si uno de cada cuatro jóvenes va a votar a Vox, significa que tres de cada cuatro no lo van a hacer. Una inmensa mayoría no son de extrema derecha ni lo van a ser. Lo que está ocurriendo es una radicalización de los conservadores, como aquel chico de Nuevas Generaciones. Es una falacia lógica", ha explicado.

Antonio Maestre ha defendido que seguro que el joven del PP "se considera en lo económico liberal". "Como te consideras liberal en lo económico, debemos decir que tú defiendes al régimen de Pinochet y todo tu pensamiento está completamente invalidado porque hay dictadores que impusieron el régimen liberal", ha añadido.

"El comunismo se tiene que contraponer al capitalismo. No es un sistema político. Es un sistema económico y si quieres hablar de comunismo, tienes que hacerlo con un mínimo de formación y un mínimo de rigor al respecto", ha expuesto.

"¿Para qué nombras a la dictadura del proletariado si no sabes lo que es? No estoy aquí para explicar las fases del comunismo. Si quieres luego, quedamos un rato y te doy unas lecciones de marxismo económico y cuáles son las fases", ha aconsejado.

"Lo importantes es que lo que está ocurriendo es que hay una base de jóvenes conservadores que durante muchísimo tiempo habían tenido un mínimo de vergüenza a la hora de defender ciertos postulados de la dictadura. Pero ahora, como existe un partido como Vox, se han sentido legitimados para poder defender lo que antes hacían en privado", ha zanjado.