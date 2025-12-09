Antonio Maestre reacciona con sorna a la condena del Fiscal General del Estado e Iñaki López aplaude su ironía

Antonio Maestre ha dado su opinión sobre la sentencia que condena al Fiscal General del Estado después de que el Tribunal Supremo haya hecho pública la sentencia. Empleando un tono sarcástico, el periodista y analista político ha hecho alusión a las palabras utilizadas en la sentencia, donde se señala que el entonces fiscal general, "o una persona de su entorno y con su conocimiento" fue quien filtró el correo del letrado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"El Tribunal Supremo ha puesto en una sentencia que condenan a una persona porque el delito lo ha cometido él u otra persona. Es decir, reconoce que condenan a Álvaro García Ortiz existiendo la posibilidad de que el delito lo haya cometido otra persona que no saben cuál es", ha publicado Antonio Maestre en su cuenta de X.

Una opinión que comparten otros analistas progresistas, pues ven que la condena al Fiscal General del Estado tiene aspectos "discutibles jurídicamente". "Es impresionante", ha asegurado Maestre, quien ha avanzado que estará en Más vale tarde, el programa que Iñaki López y Cristina Pardo conducen en laSexta, para analizar la sentencia del Tribunal Supremo.

"Esta tarde estaré yo u otra persona de mi entorno en Más vale tarde hablando de condenas metafísicas que pueden haber cometido una persona u otra persona de su entorno", ha asegurado con sorna, haciendo alusión a las deficiencias de la sentencia.

La sentencia apunta que el correo "tuvo que salir" de la Fiscalía General del Estado. Una expresión que, según ha comentado Antonio Maestre en X, es "una perífrasis epistémica o de posibilidad". "Es tan definitorio que usen una construcción que implica posibilidad que me fascina", ha asegurado.

A su mensaje sobre la visita al programa Más vale tarde ha respondido Iñaki López, quien también ha tirado de un tono sarcástico. "No hay alternativa razonable a que no seas tú, Antonio", le ha dicho, dando a entender que su opinión sobre este asunto va muy en la línea de la del analista de Al rojo vivo.