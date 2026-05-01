A Secun de la Rosa le basta una comparación para responder a los que critican las subvenciones al cine español

El actor Secun de la Rosa ha sido entrevistado en el periódico 20 Minutos y ha hablado de uno de los temas que más rodean al cine español: las subvenciones que reciben. Desde los sectores y partidos de la ultraderecha critican que se lleven ese dinero público para hacer películas.

De la Rosa ha querido defender a su sector y ha justificado de manera tajante que se produzcan este tipo de subvenciones: "Nunca un texto mío se ha metido en un teatro público, ni nunca me han subvencionado, pero defiendo que haya compañeros a los que sí".

"Cuando ha habido problemas en los bancos, a lo que se ha subvencionado, ayudado, rescatado… Harían falta 1.500 años de cine subvencionado para igualar lo que en un año se ayudó a los bancos, donde nosotros ponemos nuestro dinero", ha añadido el actor, famoso entre otras cosas por sus papeles en Aída, Siete vidas o Compañeros.

La opinión de Toni Acosta

Recientemente, la actriz Toni Acosta también fue preguntada por este asunto durante su entrevista en el programa Prohibido morirse, el podcast que conduce Rebeca Marín en Onda Cero.

"La gente identifica, fama, millonario, y te voy un pasito más: fama, millonario, subvencionado. En España se subvencionan la ganadería, la agricultura, la industria automovilística, la moda... Por supuesto que hay una parte de subvención, pero ¿por qué negarla? ¿Por qué no aceptarla y abrazarla?", reflexionó la intérprete.

Además, explicó que ella tiene su pequeña productora y que invierte sus beneficios en generar más funciones de teatro.

Acosta también se preguntó que "por qué se ha convertido en un insulto" el hecho de estar subvencionado económicamente por el Estado cuando se trata de ayudas al cine en nuestro país.

El funcionamiento de las ayudas

En la mayoría de los casos, las ayudas al cine procedentes del Estado son de hasta un millón de euros por película. El apoyo total a la industria española ronda este año los 160–170 millones de euros anuales.

Cabe recordar que En España las películas se financian con una mezcla de dinero público y privado. El Estado no paga las películas enteras, pero sí aporta una parte importante del presupuesto a través de ayudas reguladas, principalmente desde el Ministerio de Cultura.