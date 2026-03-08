Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La aplaudida reflexión de Julia Otero en clave feminista: hace un llamamiento a las mujeres para frenar a la ultraderecha
La aplaudida reflexión de Julia Otero en clave feminista: hace un llamamiento a las mujeres para frenar a la ultraderecha

"La historia nos está obligando a proteger la democracia".

Daniel Pueblas Lara
La periodista Julia Otero, en una imagen de archivo.
Julia Otero ha protagonizado uno de los momentos de este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y lo ha hecho empezando su programa habiendo una reflexión muy pertinente sobre las mujeres en este día tan señalado.

La presentadora de Julia en la onda ha dicho que hoy bien podría ser el 7 de noviembre o el 16 de marzo, porque el día de la Mujer es "todos los días" para quienes "nos declaramos feministas".

Sobre este punto ha querido incidir la periodista, explicando que esta no es la "típica jornada" de "quedar bien marcándose un especial para aparentar lo que a menudo ignoran el resto del año".

"Nos ha tocado ser inasequibles al desaliento"

"Nuestra militancia en la igualdad es diaria, tozuda, intenta ser pedagógica. Es verdad que defender las causas justas y obvias produce desgaste y cansancio, pero a las mujeres nos ha tocado ser inasequibles al desaliento", ha afirmado Julia Otero.

Durante su reflexión, la periodista gallega ha destacado que, según la demoscopia, "las mujeres hemos sido en el mundo las que hemos frenado la llegada de los ultras al poder en muchos países".

Por ello, Julia Otero se ha preguntado: "¿Por qué creen que en algunos grupos organizados y financiados plantean incluso quitarle el voto a las mujeres?". Y asegura que las mujeres no sólo "trabajamos y cuidamos a quien tenemos a nuestro cargo, sino que además la historia nos está obligando a proteger la democracia".

¿Qué se reivindica el 8-M?

El 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, se reivindica la igualdad real de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como el fin de todas las formas de discriminación y violencia machista. Estas son algunas de las reivindicaciones de este día:

  • Erradicación de la violencia de género: Se exige el fin de las agresiones físicas, sexuales y de cualquier tipo de explotación, garantizando recursos para la protección y reparación de las víctimas.
  • Igualdad laboral: Se denuncia la brecha salarial, la falta de mujeres en puestos directivos y la precariedad laboral que afecta desproporcionadamente a las trabajadoras.
  • Corresponsabilidad y cuidados: Se reclama un reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados, tradicionalmente asumidas por mujeres.
  • Derechos sexuales y reproductivos: Se reivindica la libertad de decisión sobre el propio cuerpo, incluyendo el acceso al aborto seguro y gratuito.
  • Justicia e igualdad legal: La ONU señala que todavía ningún país ha cerrado totalmente las brechas legales, por lo que se exige que los derechos se cumplan y ejerzan de manera efectiva.
