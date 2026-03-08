Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Irán nombra líder supremo a Mojtaba Jamenei tras la muerte de su padre en los bombardeos de EEUU e Israel
Global
Global

Irán nombra líder supremo a Mojtaba Jamenei tras la muerte de su padre en los bombardeos de EEUU e Israel

El hijo de Alí Jamenei asume el poder en uno de los momentos más tensos para Irán.

Félix Esteban
Félix Esteban
Mojtaba-Jamenei-nuevo-lider-iran
El hijo del Ayatollah Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán.NurPhoto via Getty Images

Irán ya tiene nuevo líder supremo tras un preanuncio y especulaciones previas. Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, ha sido designado este domingo como máximo responsable político y religioso de la República Islámica de Irán, según han anunciado las autoridades del país. La decisión ha sido tomada por la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de elegir al líder supremo, tras la muerte de su padre el pasado 28 de febrero durante los bombardeos atribuidos a EEUU e Israel.

El anuncio se realizó públicamente en la plaza Vanak de Teherán y fue difundido por la televisión estatal IRIB. Con este nombramiento, Mojtaba Jamenei pasa a ocupar el cargo más poderoso del sistema político iraní, una posición que controla las Fuerzas Armadas, la política exterior y gran parte del aparato institucional del país.

La sucesión tras la muerte de Alí Jamenei

La elección de Mojtaba Jamenei llega apenas días después de la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien fue líder supremo de Irán desde 1989. Durante más de tres décadas, Jamenei padre ejerció una influencia decisiva sobre la política iraní, consolidando un sistema en el que el líder supremo tiene la última palabra sobre las principales decisiones del Estado.

Tras la muerte del líder supremo, la Asamblea de Expertos, compuesta por clérigos elegidos en votación popular, inició el proceso para designar a su sucesor. Este órgano tiene la potestad constitucional de nombrar y supervisar al líder supremo dentro del sistema político instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Quién es Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei, nacido en 1969 en Mashhad, es uno de los hijos más conocidos de Alí Jamenei. Aunque nunca ha ocupado cargos políticos formales de gran visibilidad, durante años ha sido considerado una figura influyente dentro del círculo de poder iraní.

El clérigo ha estado vinculado a sectores conservadores del régimen y mantiene relaciones cercanas con miembros de la Guardia Revolucionaria, una de las instituciones más poderosas del país.

Analistas y expertos en política iraní llevaban años señalando su nombre como posible sucesor de su padre, algo poco habitual en el sistema iraní, donde el liderazgo supremo no se transmite de forma hereditaria, sino mediante decisión de la Asamblea de Expertos.

El cargo más poderoso de Irán

El líder supremo es la figura central del sistema político iraní. A diferencia del presidente del país, que es elegido en elecciones, el líder supremo tiene competencias que abarcan prácticamente todos los ámbitos estratégicos del Estado.

Entre sus funciones están:

  • Nombrar a los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria.
  • Designar a los responsables del poder judicial y de los medios estatales.
  • Supervisar la política exterior y de seguridad.
  • Aprobar o vetar decisiones clave del Gobierno.
La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Este modelo de poder se estableció tras la revolución liderada por Ruhollah Jomeini en 1979, que instauró la actual República Islámica.

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos