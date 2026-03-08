Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un irlandés se va a vivir a Salamanca y no puede evitar pronunciarse sobre el coste del alquiler
Un irlandés se va a vivir a Salamanca y no puede evitar pronunciarse sobre el coste del alquiler

Y unas tantas otras diferencias.

Conor, irlandés viviendo en Salamanca.
Conor, irlandés viviendo en Salamanca.

Conor (@conorinspain) es un joven estudiante que se ha ido a vivir a España una temporada con motivo del programa Erasmus, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la formación y educación de los estudiantes en Europa. Tras un tiempo allí, ha sabido sacar tres claras diferencias entre su país natal y España.

Habla de España, aunque su experiencia ha sido en Salamanca. Una de las mayores diferencias que ha notado es el precio de "todo", tanto del alquiler, la compra de alimentos o la vida cotidiana en general. "España es mucho más económica que Irlanda".

Es consciente de que "obviamente" depende de la región, pero sigue defendiendo que en general lo ha encontrado mucho más barato que Irlanda. De hecho, advierte a sus compatriotas: "Si trabajas telemáticamente o ganas dinero en Irlanda y vienes aquí, te resultará mucho más económico".

El estilo de vida

Para Conor, hay un estilo de vida claramente diferenciado entre españoles e irlandeses. "Se basa mucho en actividades al aire libre y es relajado, como es evidente, con la siesta de tres horas en medio del día y todo cerrado los domingos: no se puede ir a las tiendas ni a nada, salvo algunas excepciones", ha opinado.

Añade: "Un estilo de vida muy relajado, y se hace mucho hincapié en tomarlo con calma y relajarse, básicamente".

Lo último que ha querido mencionar es lo diferentes que son las personas. Por un lado, cree que los españoles son muy "optimistas" y "positivos". Además, asegura que no juzgan y "simplemente" son más felices.

"Desde que estoy aquí, es una diferencia muy grande que he notado. Es un estilo de vida más agradable y un mejor estado de ánimo ante la vida", ha afirmado.

No ha concluido sin avisar que entiende que hay "muchas" excepciones, pero aun así, piensa que la gente es más feliz en España y que hay un entorno más agradable en el que estar.

