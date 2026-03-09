EEUU mata a seis hombres en otro ataque contra una narcolancha en el Pacífico

La última presunta narcolancha que ha bombardo en el Pacífico.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos volvieron a atacar este domingo una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico. La operación terminó con seis hombres muertos y se suma a una campaña militar que, según Washington, ya ha dejado más de 150 personas fallecidas en operaciones similares desde septiembre de 2025.

El ataque fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que dirige las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. Según explicó el mando militar, la embarcación navegaba por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico oriental y estaba implicada en operaciones de narcotráfico.

En un mensaje difundido en redes sociales, el SOUTHCOM señaló que sus fuerzas ejecutaron un "ataque cinético letal" contra el barco, que según la inteligencia estadounidense estaba operado por organizaciones que Washington considera terroristas. "Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos sufrió daños", indicó el comunicado.

Parte de una campaña militar más amplia

El ataque se enmarca en la llamada operación Lanza del Sur, una campaña militar lanzada por Estados Unidos en 2025 para combatir el narcotráfico marítimo en el Pacífico, el Caribe y otras zonas del hemisferio occidental.

Desde el inicio de esta ofensiva, el ejército estadounidense ha atacado al menos 45 embarcaciones sospechosas de transportar droga. En total, más de 150 personas han muerto en esas operaciones, según cifras difundidas por el propio gobierno estadounidense.

La estrategia marca un cambio notable en la forma de combatir el narcotráfico. Durante décadas, las operaciones se centraban principalmente en interceptar cargamentos o detener a los traficantes. Ahora, Washington ha optado en algunos casos por destruir directamente las embarcaciones en alta mar.

Nueva fase en la guerra contra los cárteles

El ataque llega apenas unos días después de que el presidente Donald Trump anunciara una nueva coalición regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en América Latina, conocida como "Escudo de las Américas".

La iniciativa busca coordinar a varios gobiernos latinoamericanos aliados de Washington para intensificar la presión militar y de inteligencia contra los cárteles.

En paralelo, Estados Unidos ha comenzado a realizar operaciones conjuntas con algunos países de la región. La semana pasada, por ejemplo, tropas estadounidenses y ecuatorianas llevaron a cabo su primer operativo militar conjunto contra redes de narcotráfico en Ecuador.

Críticas a la estrategia

A pesar del respaldo de la Casa Blanca, estas operaciones han generado fuertes críticas. Organizaciones civiles y varios legisladores estadounidenses cuestionan la legalidad de atacar embarcaciones sospechosas sin procesos judiciales ni pruebas públicas.

Expertos en derecho internacional advierten de que estos ataques podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales si no se demuestra claramente la participación de las víctimas en actividades criminales.

El gobierno estadounidense, sin embargo, defiende que estas acciones están justificadas porque considera que el país se encuentra en un "conflicto armado" contra organizaciones criminales y grupos que califica de "narcoterroristas".

Mientras continúa ese debate, la campaña militar sigue activa. Y todo indica que Washington está dispuesto a mantener, e incluso ampliar, esta ofensiva en las rutas marítimas del narcotráfico en el hemisferio.