Una camarera cuenta lo que pasa detrás de los pinganillos en los bares: un día fue un 'tierra, trágame'
Una camarera cuenta lo que pasa detrás de los pinganillos en los bares: un día fue un 'tierra, trágame'

"Qué vergüenza".

Una camarera tomando orden en una imagen de archivo.
Una camarera tomando orden en una imagen de archivo.

La creadora de contenido Desireé (@desireegtrz), que trabaja como camarera, cuenta lo que pasa detrás del mundo de los pinganillos en la hostelería. Los que trabajan en el sector y llevan comunicador saben muy bien que por allí se habla de todo y sin que se enteren los clientes.

"Vengo a justificar a la mayoría de camareros porque siento que la mayoría de clientes pensarán que estamos locos y NO es así... Vengo a hablar del maravilloso y odiado pinganillo con el que trabajamos", ha expresado al principio del vídeo, que en apenas unas horas ha acumulado miles de visitas (y subiendo).

Aunque luego revela que realmente quería justificarse por lo que pasó hace unos días por culpa del pinganillo. O más bien, por culpa de lo que escuchó tras él, de lo que no pudo evitar reírse. "Me quedé pensando... Y dije, dios, esa mesa se habrá pensado que no estoy bien de la cabeza", ha relatado.

Lo que escuchó por el pinganillo le hizo reír sin parar

"De normal es complicado trabajar con el pinganillo porque, a lo mejor, tú estás hablando con el cliente y te está taladrando la cabeza la pesada de turno, que es tu compañera, la que más quieres, pero te tenía que decir, tía, ¿te puedes callar", ha expresado.

Ha reconocido que por el comunicador se habla de todo y entonces llegó el día. "Yo estaba limpiando una mesa, como un día más. ¿Qué pasa? Que hay veces que escucho cosas por el pinganillo que me hacen gracia y contaron una cosa que me hizo mucha gracia y yo estaba solísima", ha afirmado.

Estaba sola y rodeada de clientes, y empezó a reírse a carcajadas mientras limpiaba la mesa: "A la que levanto la cabeza, veo una mesa de personas jóvenes mirándome... Qué vergüenza, esas personas no pensarían: lleva un pinganillo, sé que pensaron que esta tía no está bien de la cabeza".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

