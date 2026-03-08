Una camarera cuenta lo que pasa detrás de los pinganillos en los bares: un día fue un 'tierra, trágame'

La creadora de contenido Desireé (@desireegtrz), que trabaja como camarera, cuenta lo que pasa detrás del mundo de los pinganillos en la hostelería. Los que trabajan en el sector y llevan comunicador saben muy bien que por allí se habla de todo y sin que se enteren los clientes.

"Vengo a justificar a la mayoría de camareros porque siento que la mayoría de clientes pensarán que estamos locos y NO es así... Vengo a hablar del maravilloso y odiado pinganillo con el que trabajamos", ha expresado al principio del vídeo, que en apenas unas horas ha acumulado miles de visitas (y subiendo).

Aunque luego revela que realmente quería justificarse por lo que pasó hace unos días por culpa del pinganillo. O más bien, por culpa de lo que escuchó tras él, de lo que no pudo evitar reírse. "Me quedé pensando... Y dije, dios, esa mesa se habrá pensado que no estoy bien de la cabeza", ha relatado.

Lo que escuchó por el pinganillo le hizo reír sin parar

"De normal es complicado trabajar con el pinganillo porque, a lo mejor, tú estás hablando con el cliente y te está taladrando la cabeza la pesada de turno, que es tu compañera, la que más quieres, pero te tenía que decir, tía, ¿te puedes callar", ha expresado.

Ha reconocido que por el comunicador se habla de todo y entonces llegó el día. "Yo estaba limpiando una mesa, como un día más. ¿Qué pasa? Que hay veces que escucho cosas por el pinganillo que me hacen gracia y contaron una cosa que me hizo mucha gracia y yo estaba solísima", ha afirmado.

Estaba sola y rodeada de clientes, y empezó a reírse a carcajadas mientras limpiaba la mesa: "A la que levanto la cabeza, veo una mesa de personas jóvenes mirándome... Qué vergüenza, esas personas no pensarían: lleva un pinganillo, sé que pensaron que esta tía no está bien de la cabeza".