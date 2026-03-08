Dos excursionistas hacen un 'sinpa' de 150 euros en el hotel que les acogió tras ser rescatados de la montaña: "Uno estaba herido en la pierna"

Dos montañeros de lo más desagradecidos al ser rescatados e irse sin pagar el hotel donde los acogieron, pero hay más...

Es una de esas historias que indignan y vaya si indignaron a los equipos de rescate del Lake District, en Inglaterra. Dos excursionistas que tuvieron que ser rescatados mientras intentaban escalar el Scafell Pike, el pico más alto del país, abandonaron el hotel que les acogió tras la operación sin pagar una factura de unos 150 euros.

El incidente ocurrió el 29 de diciembre, cuando ambos montañeros pidieron ayuda a los servicios de rescate de montaña de Wasdale durante su ascenso. La intervención se prolongó durante siete horas y se llevó a cabo en condiciones descritas como "peligrosas" por los propios rescatistas.

Según explicó el equipo de rescate a la BBC, la situación podría haberse evitado con una mejor preparación por parte de los excursionistas.

Un hotel les ofreció alojamiento con descuento



Tras completar el rescate y descender de la montaña ya de noche, el gerente del Wasdale Head Inn, un hotel cercano, decidió ayudar a los dos hombres.

El establecimiento les ofreció alojamiento y comida con un descuento del 35%, un gesto de hospitalidad habitual en el valle hacia quienes participan en operaciones de rescate.

Sin embargo, casi un mes después, la factura de 130 libras (unos 150 euros) seguía sin abonarse. Los dos excursionistas se marcharon del hotel sin pagar y sin despedirse. No se puede ser bueno en este mundo, pensarían.

Dijeron que el dinero estaba en la tienda de campaña

Para justificar que no podían pagar en ese momento, los montañeros aseguraron que habían dejado el dinero en su tienda de campaña en la montaña. Prometieron que enviarían el pago cuando regresaran a casa, pero nunca lo hicieron.

La situación fue aún más incómoda porque el hotel se negó a cobrar al equipo de rescate, pese a que este participó en la operación durante horas. Finalmente, los propios rescatistas decidieron pagar la factura al hotel como gesto de agradecimiento por su ayuda.

Más exigencias antes de marcharse



El comportamiento de los excursionistas generó aún más malestar por lo ocurrido a la mañana siguiente. Según relató el equipo de rescate, los hombres pidieron una rebaja adicional del precio, insistieron en desayunar y solicitaron transporte para salir del valle.

Además, el número de teléfono que dejaron era falso, lo que ha impedido localizarlos. Pero aún hay más...

También se llevaron material del rescate



El incidente no terminó ahí. Los montañeros también se marcharon con linternas frontales que el equipo de rescate les había prestado durante la operación nocturna.

Los rescatistas intentaron contactar con ellos para recuperar el material y reclamar el pago, pero no han obtenido respuesta.

Uno de los excursionistas, además, había utilizado una muleta hospitalaria durante el rescate debido a una lesión en la pierna.

Esa muleta fue abandonada en el vehículo de los rescatistas, que ahora tampoco han conseguido localizar a los responsables. "Evitamos juzgar a quienes rescatamos, pero nos cuesta entender por qué algunas personas se aprovechan de la hospitalidad que reciben", explicó un portavoz del equipo de rescate.

El caso ha provocado críticas entre los voluntarios del rescate de montaña, que recuerdan que sus operaciones dependen en gran medida del apoyo de la comunidad local.