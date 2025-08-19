Aplauso gigante a Carlos Alcaraz por lo primero que hizo nada más ganar el Masters 1.000 de Cincinnati

El mundo del tenis se paralizó este lunes con una nueva entrega de la rivalidad Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Tras la histórica final de Roland Garros en la que el murciano remontó dos sets de desventaja y la revancha que se cobró el italiano en Wimbledon, los número 1 y 2 del mundo se volvían a ver las caras, esta vez en la final del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada.

Sin embargo, rápidamente se pudo ver que el partido no iba a tener la emoción y el nivel de los anteriores por los problemas de salud de Sinner, que acabó retirándose por cuestiones físicos durante el primer set, cuando perdía 5-0 en tan solo 23 minutos.

Visiblemente afectado, el número uno del mundo habló con los médicos y posteriormente comunicó su decisión de abandonar. De esta forma tan agridulce ganó Alcaraz el trofeo número 22 de su carrera en el circuito y su quinto título de la temporada, tras los de Roland Garros, Montecarlo, Roma y Queen's.

Casi con lágrimas en los ojos, Sinner fue a felicitar a Alcaraz antes de volverse a sentar cabizbajo en su banquillo. El del Palmar le dedicó unas palabras y, en vez de celebrar, se acercó a consolar a su rival en una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que le está dando incontables elogios.

Fue la cuenta de X (la antigua Twitter) Tennis TV la encargada de difundir este momento que rápidamente se ha hecho viral. "Una actitud de campeón" o "esto es saber ganar y saber perder" son algunos de los mensajes que han enviado a Alcaraz.