Aplausos con lo que ha hecho una tienda de Miranda de Ebro: lleva a miles de personas directas al pasado

Una gran dosis de nostalgia es las que ha provocado la copistería Tecnoplan del municipio burgalés de Miranda de Ebro. Lo ha hecho para tanto los propios vecinos de la localidad como para miles de personas a través de las redes sociales gracias a las imágenes que ha difundido la popular cuenta Yo fui a EGB, que se dedica a difundir contenido de las décadas de los años 70, 80 o hasta los 90.

"Maravilla de escaparate el de Copistería Tecnoplan en Miranda de Ebro", ha escrito la cuenta, junto a cuatro imágenes en las que se pueden ver varios de los productos, juguetes y electrodomésticos de la época en un rincón que te transporta directamente a hace 40 años.

A la izquierda hay una televisión CTRE con una imagen de Millán Salcedo en Martes y Trece y, sobre ella, dos figuras, una de un toro y otra de una sevillana. También hay una foto de un curso escolar y justo delante una caja del juguete Ibertren en la que se pueden ver todavía las piezas en perfecto estado.

Además, hay una radio clásica en la parte derecha y varias muñecas y juguetes propios de la época. Por último, se pueden ver varios comics y tebeos de Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, El capitán Trueno, El guerrero del antifaz y Conan el bárbaro.

La Navidad, época perfecta para la nostalgia

Si hay una época del año en la que se echa la vista atrás para recordar tiempos pretéritos, esa es la Navidad, sin duda alguna. Estos días, junto a algunos en verano, son perfectos para volver al pasado.

Con la cabalgata de Reyes a punto de salir y con Melchor, Gaspar y Baltasar dispuestos a dejar regalos en las casas de toda España, los más adultos suelen hablar de juguetes que usaban y, por ello, no es raro ver productos vintage en páginas de segunda mano.