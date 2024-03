Arrasa con su réplica a quien dice que los marroquíes no tienen iglesias en su país

El usuario de TikTok @arnauserrado2 ha contestado a todos aquellos que le han dicho durante "toda la vida" que en España los musulmanes vienen a poner mezquitas, pero que en Marruecos "no tienen iglesias".

"Tú ve a Marruecos y pídele que te hagan una Iglesia", le han dicho. Pero poco le ha bastado para dar una auténtica réplica, enseñando una de ellas que estaba justo detrás.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Y aquí en Essaouira, ciudad marroquí, creo que hay como tres, no habléis tanto y viajad más, ved las cosas", ha expresado, enseñando posteriormente la Iglesia más cercana: "Mira qué iglesia más bonita".

"No juzguéis si no sabéis, gente, no juzguéis, todos los que lo hacen, que critican, son los que no han estado nunca aquí, no hay que criticar a la gente, sino ver las cosas y no hablar sin saberlas", ha manifestado.

El vídeo ha acumulado más de 156.400 reproducciones y más de 11.500 'me gusta'. "Leer, viajar y conocer te hace ver el mundo y no creer todo lo que quierne que creas", ha expresado en los comentarios Bertha Coronel.