Así es como defiende una madrileña a su ciudad: con uñas y dientes

La creadora de contenido Bibi (@labibitchess) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que defiende con uñas y dientes a su ciudad, Madrid, ante las críticas recibidas por el contenido relativo a las fiestas de San Isidro y la cultura madrileña.

"¿Por qué nos tenéis tanta rabia a los madrileños?", ha empezado preguntando la influencer, quien ha continuado asegurando que "encima la peña que más odia a Madrid y a los madrileños es la gente que no ha vivido en Madrid en su vida".

"José Carlos, no conoces Madrid por haber ido a ver un partido de fútbol al Santiago Bernabéu", ha ironizado la tiktoker, y ha aseverado que Madrid no se conoce en un día o en un fin de semana, sino que se conoce viviendo en la ciudad, "tanto con la gente que es de Madrid como con la que no".

"Porque sí, en Madrid hay mucha gente que no es de Madrid y se considera a ella misma madrileña, porque Madrid es una ciudad que acoge, que respeta a los demás, y lo mínimo que pedimos a cambio es que nos respeten a nosotros", ha relatado.

Además, ha añadido que esta le parece una petición lógica y que este respeto es algo que sí que se tiene con otras ciudades españolas. "Pero claro, como es Madrid, como es la capital... Chavales, que esto no es Nueva York", ha censurado.

Asimismo, ha expuesto su hartazgo ante "los típicos que vienen a Madrid pensando que se van a comer el mundo, que van a cambiar la movida madrileña" y que finalmente fracasan, y ha añadido que entiende que "ese tipo de gente esté resentida con esta ciudad, pero de ahí a faltar al respeto...".

"¿Qué pasaría si un madrileño osa decir algo de otra ciudad o de otra comunidad autónoma?", ha preguntado para, acto seguido, asegurar que "todo el mundo que haya vivido en Madrid" sabe como acogen los madrileños a la gente de fuera. "Esto no es Nueva York, pero esta ciudad es la hostia", ha enfatizado.

En relación a las críticas recibidas sobre la indumentaria tradicional madrileña, que la influencer ha llevado durante las fiestas de San Isidro, ha subrayado que ningún traje regional es feo, ya que independientemente de a la comunidad a la que pertenezcan, las vestimentas regionales representan la cultura de España. "Te puede gustar más o menos, pero la cultura no es fea nunca, a no ser que estemos hablando de los toros", ha afirmado.

Por otra parte, ha destacado que se repiten muchísimo los comentarios que afirman que los madrileños van a invadir las playas de la costa española, a lo que la tiktoker responde: "¿Queréis que hable de cómo ha subido el alquiler en Madrid porque todos queréis vivir, estudiar y trabajar aquí?".

"He recibido un montón de comentarios de provincianos. No entiendo la rabia de alguna peña con Madrid, si luego estáis todos ahí chupando del bote", ha proseguido la madrileña, esta vez en un tono más airado.

Para poner un poco de calma, la creadora de contenido ha contado que para ella la riqueza de España es justamente la diversidad y la cercanía que ofrece. "España es un país pequeño, yo en dos horas estoy comiéndome unas migas en Albacete, eso es una pasada de nuestro país", ha ejemplificado.

"Lo que no entiendo es por qué siempre se desprestigia tanto todo lo de Madrid y mientras lo demás mola muchísimo, como si los madrileños no tuviésemos cultura, tradiciones o historia", ha relatado con indignación.

Finalmente, la tiktoker ha garantizado que su objetivo no es "cambiar el pensamiento de la gente troglodita que piensa así, ni sentar cátedra". "Pero, de verdad, que si hay gente que no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Gracias", ha concluido.