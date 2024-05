Así reacciona una clienta al darse cuenta de que la han timado al pedir una ración de calamares

La tuitera Miriam Luna (@miriamlunera) ha subido a su cuenta de la red social X un vídeo en el que se puede ver la reacción de una clienta de un bar al darse cuenta de que la han timado al pedir una ración de calamares.

"¡Pero esto qué es! ¿Esto son calamares? Si esto son zapatillas, son rosquillas de mi pueblo. ¿Esto son calamares? ¿Dónde has visto tú esto alguna vez? Que no, que yo no quiero esto", ha censurado una señora al inicio del vídeo, mientras levanta con el tenedor lo que se supone que es una anilla de calamar de grandes dimensiones.

A la vez, mientras entre quejas en un tono de voz bastante alto la mujer enseña la ración de supuestos calamares, se puede escuchar como las personas que la acompañan le regañan por su exagerada reacción.

"Mamá, que está de oferta, cállate", "Te van a escuchar", "Cálmate", "Venga, métetelo en la boca", "Mamá, por favor, no la líes que nos conocemos", "Nos haces siempre pasar vergüenza" o "Que vergüenza, yo no vengo más contigo a ningún lado", son algunos de los reproches que le hacen a la señora sus acompañantes.

"Ni mamá ni papá, que esto no es una ración de calamares. ¿Esto son calamares? Venga ya hombre", les ha contestado la clienta sin un atisbo de duda y, lejos de recular, se puede ver como opta por coger el plato para dirigirse hacia dentro del establecimiento.

Sin embargo, la tuitera ha aplaudido el comportamiento de la mujer: "Pues a mí me encanta, qué queréis que os diga. Ni vergüenza ni leches. Vergüenza es que se aprovechen en algunos lados de la gente que se calla", ha señalado.

Una opinión que han compartido diversos usuarios de la red social que, asimismo, han apuntado que lo que le sirven a la clienta no es calamar, sino pota, y que ese es el motivo del gran tamaño del pescado, además de ser un producto mucho más barato.