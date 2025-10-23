Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Así ven en Alemania que España siga teniendo monumentos del franquismo
Así ven en Alemania que España siga teniendo monumentos del franquismo

El semanario 'Stern' dedica un artículo el asunto. 

Francisco Franco, durante un acto en Madrid.Getty Images

El semanario alemán Stern, fundado en 1948 y conocido por su periodismo de investigación, ha publicado un artículo poniendo el foco en que "cincuenta años después de la muerte del dictador español Francisco Franco, el gobierno de izquierdas de España ha anunciado que retirará los símbolos de la época franquista de los espacios públicos".

En ese artículo, la revista subraya que Franco gobernó el país "con mano de hierro como dictador durante casi 40 años" y recuerda que "solo" cuando murió pudo España iniciar "una lenta transición hacia la democracia". Eso, subraya, se arrastra hasta ahora porque "incluso hoy, el país sigue profundamente dividido sobre cómo abordar la dolorosa historia de la guerra civil y la dictadura franquista, causa frecuente de intensas tensiones entre la izquierda y la derecha".

En este sentido, Stern destaca que "los vestigios del régimen franquista, que duró décadas, aún están presentes en los espacios públicos de España": "Numerosas calles, plazas y bulevares, entre otros, llevan el nombre del dictador o de representantes de su aparato de poder, y numerosos monumentos también lo conmemoran".

Un ejemplo: el Arco de la Victoria

El semanario alemán pone como ejemplo el Arco de la Victoria de 50 metros de altura en Madrid, "que se construyó en la década de 1950 en una concurrida rotonda para celebrar la victoria de las tropas de Franco contra las unidades republicanas en la guerra civil de 1936 a 1939".

Stern explica que, pese a la llegada de la democracia, "una amplia ley de amnistía, aprobada en 1977, protegió tanto a exmiembros del régimen franquista como a activistas antifranquistas del enjuiciamiento". Por, eso "muchos símbolos de la dictadura permanecieron intactos" y por eso "los esfuerzos para abordar el pasado han cobrado impulso en los últimos años".

La revista alemana destaca los datos del CIS

Al hilo de esto, la revista saca a relucir algunos datos del último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), donde se refleja que el 21,3% de la población cee que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

El informe deja otro dato también llamativo: un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

