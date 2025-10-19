Benjamín Prado apunta una preocupante razón por la que el 19% de los jóvenes españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"

El escritor Benjamín Prado, ganador de diversos premios como el Hiperión, el Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, el Andalucía de Novela o el Generación del 27, ha apuntado una posible razón por la que un 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Ese es un dato extraído del último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja también que para un 21,3% de la población la épica de la dictadura fue "buena o muy buena".

En una tertulia en La Roca, el programa de los sábados de La Sexta en el que interviene Juan del Val, último Premio Planeta, la presentadora Nuria Roca ha apuntado: "Me comentaba algún profesor que no les daba tiempo, en el temario, a llegar, con la historia que tiene este país, a llegar a la época actual".

A raíz de eso, Benjamín Prado ha avisado: "Yo he visto los libros de historia de mi hija cuando los estudiaba. Y decía literalmente eh: 'En 1936 hubo en España una Guerra Civil a la que siguió una dictadura que duró 38 años. En 1977 regresó la Democracia'. Ahí está el problema. Ahí empieza el Viva Franco. No se estudia porque, además, había una teoría según la cual el peor castigo que se le puede infligir a un dictador es ignorarlo. Es un error".

Un problema sin resolver

Además, el escritor ha insistido en que "estamos hablando de un problema que no se resolvió cuando había que haberlo resuelto, que es en la época de la Transición, esa parte de la Transición que es la menos admirable, que es la que hace que hoy algunos la llamen la Transacción".

"No se solucionó del todo. El franquismo quedó absolutamente impune, nadie pasó un minuto en la cárcel, ni los peores torturadores de la Puerta del Sol ni ningún responsable de las atrocidades que se cometieron durante 38 años. Y por eso es tan peligroso jugar a ser amigos de la ultraderecha. Porque si juegas a eso estás mandando un mensaje de que la ultraderecha también es normal. No, el PP es normal", ha incidido el escritor.

"La ultraderecha no es normal"

"La ultraderecha no es normal porque las ideas que se meten en la cabeza de los chavales son la que tenían estos que iban a manifestarse a las sedes del PSOE al grito de: 'Viva Franco, viva la Constitución. Y tú decías: 'Tenéis que daros un repaso porque eso no lo habéis entendido muy bien", ha recordado.

Por eso, ha dejado claro lo que él haría: "A algunos les mandaba seis meses al franquismo y podíamos comparar lo que es un país con todos los problemas que queramos pero un país libre, democrático, con sus problemas y lo que es una dictadura donde una mujer no podía temer una cuenta en el banco, un pasaporte sin el permiso del marido y se veía mal que una mujer trabajara".