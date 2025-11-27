Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Eduard Fernández es claro como nadie al mandar este mensaje a los jóvenes que dicen orgullosos que son "fachas"
"No hay fachas en democracia".

El actor Eduard Fernández
El actor Eduard Fernández, en marzo de 2025.GETTY

El actor Eduard Fernández, que interpreta a Santiago Carrillo en la serie de Movistar Anatomía de un instante, ha lanzado un poderoso mensaje a todos aquellos jóvenes que dicen con orgullo que son "fachas".

En una entrevista en Magas, de El Español, el actor ha puesto de relieve la importancia de informar a los jóvenes y de que todo el mundo se informe para poder comprender qué es realmente ser "facha".

"Creo que si supieran qué están defendiendo… se asustarían. No hay fachas en democracia, sólo en dictadura. La democracia no es más que los habitantes de un país decidiendo qué políticas se llevan a cabo. Quitarnos eso… ¿quién querría quitarnos eso?", pregunta Fernández.

"¿Por qué querrías quitarte el derecho a decidir quién te representa? 'Mira, yo no puedo ir al Parlamento, ve tú por mí, que piensas parecido a mí'. Eso es la democracia. ¿A quién va a parecerle mal? Hay que explicarlo mejor", ha afirmado el actor. 

"Gente con poca autoestima"

En otras recientes declaraciones, en este caso a Cinerama, Fernández ya se refirió a ese 19% de los jóvenes españoles que creen que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos, según una encuesta del CIS publicada en octubre.

"Entre los jóvenes mucha gente prefiere la dictadura a la democracia. ¿Prefieren una dictadura y que alguien mande? Me parece que es gente con poca autoestima", dejó claro antes de rematar: "¿Tú no prefieres delegar tu voto en alguien? Ve tú al Congreso que piensas parecido a mí y nos organizamos entre todos. Yo creo que es importante que se sepa qué es la democracia, cómo se luchó por la democracia en este país y poner en su valor lo que es la democracia. Imperfecta, como todo".

Goñi: "Yo sí sé lo que es un facha"

Otro rostro conocido que se ha pronunciado últimamente sobre qué es ser facha ha sido Carlos Goñi, que lleva más de 35 años triunfando con su grupo Revólver. "A mí me pusieron la cabeza contra el suelo con una pistola. Pero es que esto ocurría, por eso ahora me descojono cuando alguien dice: 'No sé quién es facha'. ¿Pero tú qué coño sabrás lo que es un facha? Yo sí sé lo que es un facha porque me han puesto una pistola en la cabeza por llevar una chapa del Ché cuando tenía 16 años", aseguró Goñi en una entrevista en Safe Trip Talk.

"Por eso, el concepto de qué es ser facha o no... el mío es un poco particular. Ahora hay muchos que le llaman facha a cualquiera que no piense igual que la corriente general dice que hay que pensar", afirmó el músico.

"Y en los tiempos en los que yo tenía 16, los fachas eran unos tipos que iban con barras de hierro o con pistolas y que, como te viesen un pañuelo rojo o una chapa del Ché o del Partido Comunista, de lo que fuese, te ibas a meter un problema. Eso podía ir desde que fuese tu último problema a volver a casa con la boca partida", insistía.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
