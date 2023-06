AuronPlay cuenta la anécdota que ha vivido su representante con Felipe VI

AuronPlay, uno de los streamers más seguidos de internet con casi 30 millones de followers en YouTube, ha contado en uno de sus últimos directos la anécdota que ha tenido su representante en un acto con el rey Felipe VI.

"Es una anécdota pero no me dejan contarla, me han dicho que mejor no la cuente", ha afirmado en el directo el creador de contenido. Sin embargo, sí que ha querido dar alguna pincelada de lo sucedido.

Según ha explicado, su representante, que es el dueño de YouPlanet, ha ido a un festival de cine y ha conocido al rey. "No puedo contar más", ha vuelto a reiterar, aunque ha seguido dando pistas de la historia.

Tal y como ha detallado, Felipe VI le ha preguntado a su representante por su profesión. "Él le ha contado que tiene dos empresas, una de cine y otra llevo influencers", le ha respondido. Entonces el rey ha querido saber algún ejemplo de los creadores de contenido que lleva.

Entonces le ha contado que uno de los que llevaba era AuronPlay. "El rey entonces ha dicho cosas, pero no puedo decir más", ha terminado el streamer, desatando todas las teorías entre sus seguidores.

El vídeo, que está teniendo mucha repercusión en redes sociales como Tik Tok, lo ha publicado el usuario @calv0toxico y ha superado el medio millón de reproducciones.