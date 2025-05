Avisa de fijarse muy bien en estos carteles si vas a un restaurante en Japón: puede que te echen si no lo haces

El streamer español conocido en redes sociales como @JapanJordi vive en Japón desde hace tiempo y ha publicado un nuevo vídeo en TikTok avisando de que hay que fijarse muy bien en los carteles que muchas veces colocan en los restaurantes de allí.

En la mayoría de ocasiones están escritos en inglés para que los turistas de occidente lo puedan comprender antes de entrar en el local. Jordi pide mucho ojo a la hora de llevar colonia en Japón: "Hay algunos restaurantes que ya no es que no te dejen entrar si no sabes japonés, sino que no te dejarán si llevas perfume".

"Si lleváis perfume fuerte, especialmente mujeres, en algunos restaurantes os dirán que a la calle, que aquí no podréis entrar", ha rematado. Su tiempo viviendo en el país le ha hecho aprender este tipo de normas en la cultura de Japón.

Muchos otros usuarios han explicado en publicaciones de Reddit la razón de estas prohibiciones. Según comentan, no es que los perfumes se consideren de mala educación, sino cualquier olor corporal fuerte. De hecho, desvelan el concepto japonés llamado "sumehara" que significa, literalmente y de forma abreviada, acoso por olor.

Sugiere controlar a la gente los olores para evitar afectar a alguien más. En el caso de los restaurantes puede afectar el sabor de la comida, especialmente si es sushi, tanto para las personas de alrededor como para uno mismo.

"El énfasis en no interferir con los sentidos de los demás en público es muy alto. No encontrarás a nadie hablando en voz alta en público, escuchando música sin auriculares u oliendo fuertemente. Puede llevar algo muy ligero que no tenga mucho 'sillage'", han comentado en Reddit.

