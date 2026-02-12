Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol

El influyente y popular creador de contenido español, Míster Jägger, reconocido por su estilo transgresor y humor absurdo, ha arrasado en redes sociales por su parodia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de sus posturas políticas como la guerra entre Israel y Gaza o el último escándalo sexual en el Partido Popular.

No ha sido la primera vez que ha hecho mención de algún discurso o movimiento de Ayuso, pero esta vez se ha pasado el juego. Disfrazado de Ayuso, recuerda a la imagen del vídeo de este miércoles en el que la popular anunciaba que entregaría una medalla a EEUU (es decir, a Trump) por ser "el principal faro del mundo libre".

Y se reconoce por la camisa roja y la peluca negra. Han sido más de 200.000 reproducciones y 12.000 'me gusta' en apenas unas horas (y subiendo). El comienzo ya de por sí es para verlo en bucle: "En la Comunidad de Madrid miramos con admiración las agresiones sexuales o los crímenes de guerra".

Pocas parodias lo van a superar

Y continúa: "Así que, por favor, llamadnos si estáis metidos en algún escándalo sexual o si estáis cometiendo algún genocidio, porque tenemos un premio para vosotros".

Tras unos segundos en silencio, aparece en pantalla la bandera de la capital: "Comunidad de Madrid... Eh... Lo bueno... Cosas buenas". En cuanto a reacciones, han sido casi 200 comentarios (y subiendo) de usuarios de X admirando la parodia: "Más Jaggers y menos Xokas. Hay que ser muy subnormal para apoyar y defender a quien comete abusos sexuales, asesinos y genocidas".

El comentario que más ha destacado ha sido el de @AnsShiffer por un sarcasmo brutal: "Ahora haz la parodia". "Solo he visto la miniatura y ya sé que va a ser espectacular", ha comentado la usuaria @KamaradaKuroma.

¿Qué es lo que se parodia?

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver la parodia es que está parodiando el momento exacto en el que aparece Ayuso durante un vídeo emitido en The Hispanic Prosperity Gala, un evento sobre la influencia latina en el mundo con tinte conservador y liberal. En ella, anunciaba que entregaría la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Donald Trump.

No solo ve a EEUU como "el principal faro del mundo libre", sino que también este juega "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades". Se refiere a un país que ha hecho redadas en Minnesota mediante el ICE en el que han detenido a inmigrantes solo por el hecho de serlo. Hoy la administración de Trump anunciaba el cese de estas intervenciones.

Por otro lado, sobre el escándalo sexual, se ha referido al presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una concejala también del PP. El partido habría presionado a la denunciante para silenciar el caso.

También se conoce la postura de Ayuso sobre la guerra Israel-Gaza, defendiendo al primero y negando que se esté llevando a cabo un "genocidio".