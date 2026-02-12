Richard Moore, exjefe del MI6, sobre las tropas rusas: "Las pérdidas son terribles, e incluso los rusos tendrán dificultades para compensar ese nivel"

El desgaste humano del ejército ruso en Ucrania ha alcanzado, según voces occidentales, una magnitud difícil de sostener en el tiempo. Sir Richard Moore, antiguo director del MI6 —el servicio secreto exterior británico—, ha puesto cifras y perspectiva histórica a ese deterioro: solo en diciembre de 2025, Rusia habría perdido en combate un número de efectivos que duplica las bajas totales que la Unión Soviética sufrió durante toda la guerra de Afganistán.

Moore realizó estas declaraciones en el pódcast On the World de Sky News, en conversación con la periodista Yalda Hakim. Allí calificó de "asombrosa" la cifra de aproximadamente 30.000 soldados rusos muertos en un solo mes. Más allá del impacto inmediato del número, lo relevante es la comparación que estableció: la intervención soviética en Afganistán (1979-1989), que se prolongó durante una década, dejó alrededor de 15.000 militares soviéticos fallecidos.

“Las pérdidas son terribles, e incluso los rusos tendrán dificultades para compensar ese nivel”, afirmó el exjefe de la inteligencia británica. En su análisis, este ritmo de bajas no solo erosiona la capacidad operativa del Kremlin, sino que también evidencia un desempeño militar deficiente sobre el terreno.

Un desgaste que supera al reclutamiento

El diagnóstico de Moore coincide con datos difundidos por el Estado Mayor ucraniano. Según esas cifras, diciembre marcó un punto de inflexión: por primera vez desde hace meses, el número de bajas rusas habría superado al de nuevos soldados contratados.

En concreto:

27.400 nuevos efectivos se habrían incorporado bajo contrato en diciembre de 2025

33.200 militares rusos habrían muerto o resultado heridos en ese mismo periodo

En los meses previos, el equilibrio era algo más favorable para Moscú. En noviembre, las pérdidas rondaron las 31.000 personas, mientras que el reclutamiento superó las 33.000. En octubre, la diferencia fue mayor: unas 31.500 bajas frente a 35.600 nuevas incorporaciones.

El cambio de tendencia en diciembre sugiere un problema estructural. Si el flujo de reemplazos no logra compensar el número de caídos y heridos, el ejército ruso podría enfrentarse a una progresiva merma de su capacidad ofensiva y defensiva.

Moore subrayó precisamente ese punto: sostener un conflicto de alta intensidad requiere no solo voluntad política, sino también recursos humanos que no son infinitos. A su juicio, el Kremlin está sometido a una presión creciente, aunque el presidente Vladimir Putin aparente seguridad.

Putin, "más cómodo de lo que debería"

Pese a las cifras, el exdirector del MI6 considera que el líder ruso mantiene una posición interna relativamente sólida. "Está más cómodo de lo que debería", señaló, sugiriendo que el coste humano todavía no se traduce en una presión política suficiente dentro de Rusia.

Moore defendió que Occidente debería intensificar su respaldo a Kiev. En su intervención apuntó varias líneas de actuación:

Incrementar la presión política y económica sobre Moscú

Ampliar la ayuda militar a Ucrania

Conceder a las fuerzas ucranianas mayores capacidades operativas que las actuales

Para el antiguo responsable de la inteligencia británica, la guerra no muestra indicios de encaminarse hacia una solución negociada. Ya en septiembre había advertido que no veía "ninguna evidencia" de que Putin estuviera dispuesto a aceptar una paz que no equivaliera, en la práctica, a la capitulación total de Ucrania.

Inteligencia y guerra en la sombra

Las declaraciones de Moore se producen en un contexto en el que los servicios de inteligencia occidentales han intensificado su actividad. Durante su etapa al frente del MI6, la agencia británica anunció el lanzamiento de un portal en la red oscura destinado a facilitar el contacto con potenciales informantes en Rusia y otros países considerados rivales estratégicos.

La iniciativa incluía:

Una plataforma accesible a través de la red oscura para proteger la identidad de los contactos

Instrucciones públicas, difundidas incluso en ruso, sobre cómo utilizar el sistema con seguridad

El objetivo declarado era reducir los riesgos para quienes quisieran proporcionar información sensible desde el interior de esos países

En conjunto, el mensaje de Moore combina advertencia y recomendación estratégica. El volumen de bajas rusas, sostiene, es históricamente elevado y difícilmente sostenible sin consecuencias. Sin embargo, también deja claro que el desenlace no depende solo del desgaste militar, sino del equilibrio político interno en Rusia y del grado de implicación occidental. Para el exjefe del MI6, el conflicto sigue abierto y el coste humano continúa creciendo a un ritmo que, tarde o temprano, podría alterar el cálculo del Kremlin.