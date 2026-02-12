El viento deja al menos 86 heridos, 5 de ellos graves, y 100 vuelos cancelados en Cataluña

Vista de un árbol caído en la calle Marina de Barcelona, el 12 de febrero de 2026, durante el temporal de fuerte viento.

El temporal de viento extremo que azota este jueves Cataluña ha dejado, por el momento, 86 personas heridas, cinco de ellas en estado grave, más de un centenar de vuelos cancelados en el aeropuerto de Barcelona y múltiples afectaciones en trenes y carreteras.

Cataluña ha amanecido hoy con las escuelas, universidades y centros deportivos cerrados, con la atención sanitaria no urgente cancelada y con todo tipo de elementos caídos en las calles, sobre todo en las ciudades del área metropolitana de Barcelona: árboles, muros, vallas, mobiliario urbano, desprendimientos en fachadas o tejados.

Más allá de los daños materiales, este episodio de fuertes vientos ha causado hasta el momento heridas a 86 personas, de las cuales 34 han tenido que ser trasladadas a diferentes centros sanitarios. De estas, 9 han ingresado en hospitales, aunque dos ya han sido dadas de alta.

De las siete que permanecen ingresadas en hospitales, cinco están en estado grave o crítico: en el Hospital de Bellvitge (Barcelona) hay una persona de 22 años en estado crítico aunque estable y otra de 23 años grave, ambas por caída de árboles.

En el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona hay una persona de 46 años en estado crítico tras haberle caído encima parte del techo de una nave industrial, así como un joven en estado grave al caerle una farola en la calle Joaquim Valls de la capital catalana.

En el Hospital Josep Trueta de Girona está ingresada en estado grave una persona de 56 años que tiene una pierna catastrófica -lesión severa con riesgo de amputación- después de que le cayera encima una pared en la que estaba trabajando en Sant Pau de Segúries.

Un centenar de vuelos cancelados

La infraestructura más afectada por este temporal de viento ha sido el aeropuerto de El Prat de Barcelona, que registra hasta el momento 101 vuelos cancelados y otros 10 desviados a distintos aeródromos, mientras que otros 199 sí han podido operar.

El episodio de viento también ha causado incidencias en más de una decena de carreteras, principalmente en tramos de vías del área metropolitana de Barcelona por caídas de árboles, como la C-31, la C-32 o la N-II, pero también en la autopista AP-7 en la Jonquera (Girona), donde temporalmente se ha cerrado el paso de camiones entre España y Francia en ambos sentidos, que han sido dirigidos a un estacionamiento de esta localidad fronteriza.

Las medidas restrictivas de movilidad instadas por Protección Civil para evitar desplazamientos innecesarios y priorizar el teletrabajo han provocado una reducción del 37 % de la entrada de vehículos en el área metropolitana de Barcelona este jueves y un 30 % en las salidas, lo que significa 90.000 vehículos menos que un día normal, según los datos facilitados por el Servicio Catalán de Tráfico.

Trenes y puerto

En cuanto a la red de ferrocarril, el servicio de Rodalies ha iniciado la jornada con la suspensión en el ámbito de Barcelona para poder revisar la infraestructura, aunque posteriormente se ha retomado la circulación de trenes con restricciones y límites de velocidad.

A primera hora de la mañana, Renfe ha suspendido los trenes lanzadora que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Entre otras incidencias remarcables, se ha interrumpido temporalmente la circulación, debido a caídas de árboles en las vías, entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, y en la R11 entre Girona y Maçanet.

También el Puerto de Barcelona ha restringido el tráfico marítimo y ha cerrado las terminales de contenedores como medida de seguridad, que han parado toda su operativa.

Más de 4.500 llamadas a emergencias

El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las cuatro de esta tarde, un total de 4.558 llamadas por 3.912 incidentes, principalmente desde Barcelona -1.041-, Terrassa -250- y L'Hospitalet de Llobregat -218-.

Desde el inicio de este temporal de viento, Bombers de la Generalitat ha realizado, hasta las cuatro de la tarde, 2.408 servicios: 1.276 en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, 838 en la Sur y 121 en la de Girona.

El Govern pide mantener la prudencia

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido a la ciudadanía mantener la "prudencia" y "evitar riesgos" durante las próximas horas a pesar de que el temporal de viento "va claramente a la baja".

De hecho, Protección Civil de la Generalitat ha enviado sobre las 15.30 horas de esta tarde a los móviles un nuevo ES-Alert para informar del levantamiento de las restricciones de la movilidad por el temporal de viento, si bien las limitaciones de las actividades escolares, universitarias, deportivas y la asistencia sanitaria no urgente siguen vigentes hasta las 20:00 horas.

Parlon, en rueda de prensa, ha justificado las medidas del Govern con la alerta lanzada ayer para toda Cataluña, la primera con motivo de un episodio de viento, pese a algunas críticas territoriales.

Las rachas de viento han alcanzado o superado los 100 km/h en varios puntos de Cataluña, como en el Puerto de Barcelona, en Mataró, en Vilafranca del Penedès o en cotas altas del Pirineo.