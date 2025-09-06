Ayuso compara lo de La Vuelta con las Olimpiadas de Múnich: Ignasi Guardans no se guarda nada en su réplica

Este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció en un acto político del Partido Popular en Arganda del Rey—Madrid— y ha generado cientos de reacciones por sus polémicas palabras sobre La Vuelta a España, que ha comparado con los atentados terroristas de los Juegos Olímpicos de 1972, celebrados en Múnich.

Durante la undécima etapa en Bilbao, varios protestantes se manifestaron a favor de Palestina y contra Israel, provocando que la etapa se quedara sin ganador y se parase a los 3 kilómetros de la meta. Ayuso pronunció que no era la primera vez "que se atenta contra participantes israelíes, ya ha habido atentados parecidos en la historia, en olimpiadas, como ocurrió en Múnich".

En 1972, durante los Juegos Olímpicos en la ciudad alemana, un comando terrorista propalestino tomó como rehenes once miembros del equipo israelí y los asesinó. "Ni veo ni quiero ver cómo persiguen a todos los participantes de todos estos países (refiriéndose a Cuba o Venezuela)", ha añadido Ayuso.

Las reacciones han empezado a surgir, sobre todo en la red social X con cientos de citados replicando las palabras de Ayuso. El abogado y exdiputado al Parlamento Europeo, Ignasi Guardans, no se ha guardado nada para dar su contestación.

"Hay que estar como una puta cabra para comparar o equiparar lo de La Vuelta con Las Olimpiadas de Múnich. Como una puta cabra. Sin más", ha escrito en un tuit que ya ha alcanzado más de 13.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta' en apenas unas horas.

"Lo peor, señor Guardans, es que no tengo ninguna duda de que ese momento histórico se lo han tenido que meter en el discurso, ella ni lo conocerá", ha respondido el usuario @Kike_GutierrezG. "Y es triste saber que por esa forma de expresarse, donde es imposible encontrar una sola línea argumental, donde no existe coherencia ni respeto, la votan y la aplauden"