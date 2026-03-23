Ayuso habla de cómo es "ser homosexual en Irán" y Carla Antonelli le recuerda lo que hizo con las leyes LGTBI y trans

Con la guerra de Irán como telón de fondo, Isabel Díaz Ayuso ha publicado un mensaje en X donde habla de "ser homosexual en Irán". La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha hecho eco de una entrevista de El Mundo al activista gay iraní Ramtin Zigorat.

En un fragmento de la entrevista, Zigorat relata que estuvo "40 días en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria", donde le sometieron a "toda clase de torturas, físicas y psicológicas".

Recogiendo estas declaraciones, Ayuso parece que busca evidenciar su rechazo al régimen iraní, además de su alineación con la postura que defienden EE.UU. e Israel en la guerra desatada en Oriente Medio.

Minutos después de publicar se fragmento de la entrevista de El Mundo, Ayuso ha recibido una respuesta muy dura por parte de Carla Antonelli, ex diputada en el Congreso por el PSOE y activista trans y por los derechos LGTBI.

"Estás tú bonita"

La actual Senadora de Más Madrid ha tirado de hemeroteca para contestar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y lo ha hecho recordando dos titulares de prensa sobre Ayuso.

El primero de ellos, de la Cadena SER, hace referencia a la derogación de "buena parte" de las leyes trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid, así como la prohibición de "las terapias de conversión en las personas trans".

El segundo, de El Plural, se remonta a 2019, cuando Ayuso se hizo eco de la propuesta de Vox de trasladar las Fiestas del Orgullo de Madrid a la Casa de Campo. La presidenta rechazó la propuesta del partido de ultraderecha apuntando a que allí "hay familias".

Lejos de contentarse con recordarle estos titulares, Carla Antonelli ha ido más allá. La Senadora ha dejado muy claro lo que piensa sobre Ayuso, con la que ha sido especialmente dura.

"Estás tú bonita para hablar de otros países: Ser una tránsfoba y una homófoba en la Comunidad de Madrid y además ser presidenta", ha respondido Carla Antonelli al mensaje de Ayuso. "Eres patética", ha rematado la ex del PSOE.