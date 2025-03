Aznar es clarísimo al hacer una doble mención de Felipe González y Abascal: puede llegar a sorprender

Europa Press via Getty Images

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha estado entre la línea de lo que sorprende y no sorprende tras sus declaraciones sobre Felipe González y Santiago Abascal en una entrevista concedida a El Español.

Preguntado sobre si estaría más cómodo pactando con una ´"socialdemocracia clásica" como la Felipe González que con Vox y Abascal, ha sido claro y conciso: "No tengo la menor duda".

"El problema es que la socialdemocracia constitucionalista como tal no existe en las urnas. Usted me pregunta si sintonizo más políticamente hoy con Felipe González que con Abascal; me pregunta si tengo menos discrepancias con él que con Vox... Sin ninguna duda", ha revelado Aznar.

"Tengo muchas más conexiones políticas y acuerdos sobre los consensos fundamentales con González, tampoco lo diga mucho, no se vaya a preocupar (refiriéndose a González)", ha añadido en el citado medio.

También ha mencionado que el propio Partido Popular tiene "un problema electoralmente ala derecha, que es Vox. Eso antes no existía, es una crisis que el PP debe resolver con el electorado".