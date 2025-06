Baltasar Garzón hace hincapié en algo que pocos han destacado sobre Felipe González

El juez Baltasar Garzón se ha sentado en el plató de LaSexta Xplica para hablar de uno de los temas de la semana. El expresidente del Gobierno, Felipe González, dejó unas comentadas palabras en Onda Cero sobre el PSOE.

"No contarán con mi apoyo de ninguna manera ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas de juego, contra el Estado de derecho", expresó González frente a Alsina, quien escuchaba como decía que no votaría al PSOE.

"De Felipe González ya quedan pocas cosas que sorprendan, su evolución ha ido cambiando, aunque su discurso ya desde hace tiempo mantiene una misma posición: la confrontación total con Pedro Sánchez", comentó Garzón en primera instancia.

Bajo su punto de vista, González y Sánchez no empatizan, algo "absolutamente claro", un elemento contextual que, según el jurista, "no hay que perder de vista".

"Que diga que va a votar en blanco... Cada uno de los ciudadanos españoles somos libres para votar lo que queramos, pero no es buen consejo. Se puede decir que se clarifiquen las cosas, que se avance en el tema de la corrupción, que por cierto no lo ha mencionado. Cuando yo dimití, le dirigí una carta donde le decía que lo correcto era que dimitiera... Y no dimitió, por cierto", ha añadido, dejando un dardo al final de sus declaraciones.

El presentador del programa, José Yélamo, le ha preguntado en qué 'lado' sitúa a González y ha sido más claro: "No sé dónde situarlo, pero está claro que sus declaraciones favorecen a la derecha, sin lugar a dudas".