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Bárbara Rey da la respuesta más sonada a Guillermo Toledo
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Bárbara Rey da la respuesta más sonada a Guillermo Toledo

"No tenéis vergüenza".

Rodrigo Carretero
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Barbara Rey y Guillermo Toledo.
Barbara Rey y Guillermo Toledo.GETTY

La actriz Bárbara Rey ha dado una sonada despuesta al actor Guillermo Toledo por unas declaraciones sobre Cuba que éste ha hecho este fin de semana durante la manifestación convocada en Barcelona bajo el lema: "Aturem l'agressió a Cuba. El Bloqueig mata!" (¡Paremos la agresión a Cuba. El Bloqueo mata!)". 

"El otro día decía Trump: 'Es que no tienen nada, no tienen luz, no tienen nada'. Como si fuera un estado fallido Cuba. Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado próspero y hubiera sido un estado absolutamente próspero si no hubiera contado con el obstáculo de la injerencia continua de los Estados Unidos de América, que precisamente se hacía para eso", afirmó Toledo.

"Estamos aquí para defender la soberanía de Cuba, para defender su derecho a la autodeterminación, para enfrentarnos al imperialismo norteamericano, que lleva 65 años intentando ahogar y matar de hambre, de sed y de inanición al pueblo cubano. Estamos aquí para condenar la actitud de un país imperialista que ha bombardeado ocho países en el último año desde que llegó el señor Trump", añadió.

"No tenéis vergüenza"

Tras ello, en un comentario en Instagram, Bárbara Rey ha sido tajante: "He visto en Montecarlo a nietos de Fidel Castro con un Ferrari hecho de oro, toda la carrocería hecha de oro y por dentro igual, gastando millones en el casino, y mientras el pueblo se muere de hambre. No tenéis vergüenza". 

En sus declaraciones, Toledo decía condenaba también esa "actitud de un país imperialista que ha bombardeado 8 países en el último año, desde que llegó el señor Trump" y aseguraba que la movilización se ha llevado a cabo para "manifestar nuestro rechazo absoluto y total a las políticas de EEUU de América contra el pueblo Cuba".

"El objetivo era infringir el mayor dolor posible al pueblo cubano. Ahora están dejándolos morir de hambre, morir de inanición. No hay luz, no hay electricidad. Los hospitales no funcionan. Está muriendo gente", denunció. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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