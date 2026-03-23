Bárbara Rey da la respuesta más sonada a Guillermo Toledo

La actriz Bárbara Rey ha dado una sonada despuesta al actor Guillermo Toledo por unas declaraciones sobre Cuba que éste ha hecho este fin de semana durante la manifestación convocada en Barcelona bajo el lema: "Aturem l'agressió a Cuba. El Bloqueig mata!" (¡Paremos la agresión a Cuba. El Bloqueo mata!)".

"El otro día decía Trump: 'Es que no tienen nada, no tienen luz, no tienen nada'. Como si fuera un estado fallido Cuba. Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado próspero y hubiera sido un estado absolutamente próspero si no hubiera contado con el obstáculo de la injerencia continua de los Estados Unidos de América, que precisamente se hacía para eso", afirmó Toledo.

"Estamos aquí para defender la soberanía de Cuba, para defender su derecho a la autodeterminación, para enfrentarnos al imperialismo norteamericano, que lleva 65 años intentando ahogar y matar de hambre, de sed y de inanición al pueblo cubano. Estamos aquí para condenar la actitud de un país imperialista que ha bombardeado ocho países en el último año desde que llegó el señor Trump", añadió.

"No tenéis vergüenza"

Tras ello, en un comentario en Instagram, Bárbara Rey ha sido tajante: "He visto en Montecarlo a nietos de Fidel Castro con un Ferrari hecho de oro, toda la carrocería hecha de oro y por dentro igual, gastando millones en el casino, y mientras el pueblo se muere de hambre. No tenéis vergüenza".

En sus declaraciones, Toledo decía condenaba también esa "actitud de un país imperialista que ha bombardeado 8 países en el último año, desde que llegó el señor Trump" y aseguraba que la movilización se ha llevado a cabo para "manifestar nuestro rechazo absoluto y total a las políticas de EEUU de América contra el pueblo Cuba".

"El objetivo era infringir el mayor dolor posible al pueblo cubano. Ahora están dejándolos morir de hambre, morir de inanición. No hay luz, no hay electricidad. Los hospitales no funcionan. Está muriendo gente", denunció.