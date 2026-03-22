Guillermo Toledo le manda este mensaje directo a Sánchez sobre lo que está haciendo Trump en Cuba

El actor madrileño Guillermo Toledo ha participado este domingo en una manifestación denunciando las políticas de Estados Unidos y Donald Trump contra Cuba y no ha dudado en mandarle un mensaje directo a Pedro Sánchez.

"Estamos aquí para defender la soberanía de Cuba, para defender su derecho de autodeterminación, para enfrentarnos al imperialismo norteamericano que lleva 65 años intentando ahogar y matar de hambre y de sed al pueblo cubano", ha señalado ante el micrófono de Europa Press.

Guillermo Toledo ha condenado esa "actitud de un país imperialista que ha bombardeado 8 países en el último año, desde que llegó el señor Trump" y ha asegurado que la movilización se ha llevado a cabo para "manifestar nuestro rechazo absoluto y total a las políticas de EEUU de América contra el pueblo Cuba".

"El objetivo era infringir el mayor dolor posible al pueblo cubano. Ahora están dejándolos morir de hambre, morir de inanición. No hay luz, no hay electricidad. Los hospitales no funcionan. Está muriendo gente", ha denunciado.

Presión al Gobierno de Sánchez

Después de reiterar que "no estamos dispuestos a que todo esto se haga en nuestro nombre y menos en nombre de la libertad, de la democracia, como supuestamente son los objetivos para intervenir en Cuba".

"Si ahora el señor Trump, el señor Netanyahu y esta banda de criminales genocidas son los que van a traer la libertad y la democracia a los países, estamos jodidos", ha añadido el intérprete.

Guillermo Toledo ha explicado que hay que intentar "pararles los pies" desde los gobiernos democráticos. "Nosotros estamos haciendo lo que podemos como sociedad civil. Apoyar al proceso y al proyecto socialista cubano. Presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar, y del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, que forman parte de este Gobierno", ha expuesto.

"Que lleven a cabo todas las iniciativas y las acciones que haya que llevar a cabo para intentar, en la medida de lo posible, paliar el sufrimiento del pueblo cubano que lo está pasando muy mal", ha reclamado el actor.

Preguntado sobre el papel del Gobierno de Pedro Sánchez, ha contestado que, aunque el PSOE nunca haya hecho nada "por respeto al pueblo cubano", ahora hay que "intentar parar este nuevo régimen global que nos están imponiendo de que cada país poderoso hace lo que le da la gana, sin rendir cuentas con nadie".

"Igual que EEUU está implementando sanciones contra la isla de Cuba, España tendría que responder aprobando sanciones contra EEUU. Son los que nos están llevando a una conflagración mundial, absoluta, en este último ataque contra Irán que todavía perdura. Hay que pararle los pies al señor Trump y al señor Netanyahu", ha expuesto.

Guillermo Toledo ha reiterado a IU y PCE que tienen "que obligar al Gobierno a romper relaciones con el Gobierno de EEUU". "Hay que pararles los pies. Son el auténtico peligro para la humanidad", ha sentenciado.