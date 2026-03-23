Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuba vuelve poco a poco de otro apagón total: luz en hospitales y oscuridad en miles de hogares
Global
Global

Cuba vuelve poco a poco de otro apagón total: luz en hospitales y oscuridad en miles de hogares

La isla logra reactivar parte del sistema eléctrico tras su séptimo colapso en año y medio, pero la crisis energética sigue golpeando con cortes de hasta 48 horas y un creciente malestar social

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un grupo de vecinos se congrega en una calle de La Habana, durante el último apagón provocado por el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, el 16 de marzo de 2026.
Un grupo de vecinos se congrega en una calle de La Habana, durante el último apagón provocado por el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, el 16 de marzo de 2026.Norlys Perez / Reuters

Cuba intenta volver a la normalidad, pero lo hace a medias. Tras sufrir su segundo apagón nacional en apenas una semana -y el séptimo en año y medio-, la isla ha comenzado a recuperar el suministro eléctrico de forma progresiva, aunque todavía muy lejos de una recuperación total.

Las autoridades han logrado reactivar varias centrales térmicas clave, entre ellas algunas de las más importantes del país, lo que ha permitido reconectar gran parte del sistema eléctrico nacional. 

De hecho, el servicio ya vuelve a funcionar, al menos parcialmente, en buena parte del territorio, desde el extremo occidental hasta el oriente de la isla. Sin embargo, aún quedan zonas completamente desconectadas, como Guantánamo, donde se depende de sistemas aislados para cubrir servicios básicos. Una situación que no deja de ser complicada, pese a las "buenas" noticias. 

En La Habana, la capital y uno de los puntos más sensibles, la electricidad ha regresado a cerca del 70 % de los clientes. Pero el dato es engañoso si no se contextualiza: la prioridad se ha centrado en hospitales, sistemas de agua y servicios esenciales, mientras miles de hogares siguen a oscuras y decenas de circuitos continúan pendientes de recuperación. Si, pero no. 

Un proceso más que complejo

El proceso de reconexión no es inmediato ni sencillo. Para levantar el sistema eléctrico, los técnicos tienen que reconstruirlo prácticamente desde cero, creando pequeñas "islas" de generación con energías más fáciles de activar, como solar o motores, que poco a poco se van conectando entre sí hasta reactivar las grandes centrales. Es un proceso lento, delicado y vulnerable a nuevos fallos.

Y ese es precisamente el problema de fondo: la fragilidad del sistema. El apagón se produjo tras una avería en una central térmica que desencadenó un efecto en cadena, dejando sin servicio a buena parte del país. Un patrón que se repite cada vez con más frecuencia en una red eléctrica envejecida y sobrecargada.

Pero la crisis no es solo técnica. También es energética y política. La falta de combustible, agravada por las restricciones a la importación de petróleo, ha dejado a muchos generadores fuera de servicio, limitando la capacidad de respuesta del sistema. El resultado es una situación crítica que ya se venía arrastrando: cortes diarios de hasta 15 horas en la capital y apagones que superan las 48 horas en otras provincias.

La paciencia se va acabando

En este contexto, la paciencia de la población empieza a agotarse. En los últimos días se han registrado protestas en distintos puntos del país, especialmente en La Habana, y una manifestación en Morón que terminó con detenidos. La electricidad, más que un servicio, se ha convertido en el termómetro de una crisis que va mucho más allá de la luz.

Mientras tanto, Cuba avanza en una recuperación parcial que alivia, pero no resuelve. Porque aunque la corriente vuelva poco a poco, el problema sigue ahí: un sistema al límite que amenaza con apagarse de nuevo en cualquier momento.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos