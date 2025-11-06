Bárbara Rey reacciona a la publicación de las memorias de Juan Carlos I y deja una frase demoledora

La actriz española María García, conocida como Bárbara Rey ha reaccionado con una frase muy potente a las publicaciones de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, Reconciliación, lanzadas en Francia este mes de noviembre y en España serán publicadas en diciembre.

Un reportero de Europa Press se ha encontrado con la actriz y le ha preguntado al respecto, debido a que su relación con la realeza es ampliamente conocida por su relación extramatrimonial con el rey emérito, objeto del que trata en sus recientes memorias bajo el nombre de Yo: bárbara.

Preguntada por las citadas memorias, lo primero que ha dicho Bárbara Rey es que no le "interesan o más mínimo, viendo tantos libros interesantes, es un tema del que no voy a hablar". Tras intentar no hacer más declaraciones, el reportero le ha insistido en si no quiere saber "absolutamente nada".

"O sea, es recíproco, imagino", ha respondido brevemente. Sobre las declaraciones de algunos colaboradores de televisión sobre si estaría molesta al no salir su nombre en las memorias de Juan Carlos I, ha sido cuando ha soltado una frase muy potente: "Todo lo contrario, es que si tenemos que salir todas, necesita la Espasa (editorial)".

"No me interesa, de verdad, me callo porque si hablo, va a llover más, van a caer chuzos de punta", ha insistido. Sobre la reina Sofía ha mencionado que "yo nunca jamás he hablado de ella, le tengo bastante respeto. ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo decir nada, porque si te digo algo, va a arder Troya"

Yo, Bárbara

El pasado 12 de junio Bárbara Rey publicó sus memorias en la editorial Plaza & Janés, bao el título Yo, Bárbara, en el que cuenta la historia de su vida "en primera persona" y "sin filtros. Precisamente en estos relatos es donde revela algunos detalles sobre su relación con el rey Juan Carlos I.

"La relación con el rey se terminó porque él quiso quitarse los problemas de encima", dijo en la presentación de su libro.