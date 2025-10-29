Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Belén Esteban no puede ser más contundente sobre la presencia de Mazón en el funeral por las víctimas de la DANA
"Es vergonzoso que el señor Mazón se vaya a presentar...."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Belén Esteban en No Somos NadieX: KokoroMiss

El usuario en 'X' (antes conocido como Twitter) @KokoroMiss ha compartido en la red social un fragmento del programa de este martes de 'No somos nadie', emitido en Ten y Canal Quickie, en el que Belén Esteban ha dado su opinión sobre la asistencia del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al funeral por las víctimas de la DANA, algo que ha tachado de "vergonzoso".

"Mañana es el funeral y es vergonzoso que el señor Mazón se vaya a presentar. A ver si tiene el señor Mazón cojones de ponerse enfrente de todas esas familias a mirarles a la cara", dijo la tertuliana entre gestos de indignación.

"El problema no es que se presente, es que no se vaya", comentó Kiko Matamoros después. "No, el problema es que el Partido Popular no le haya echado ya", replicó con firmeza la colaboradora. Matamoros, sin embargo, siguió insistiendo. "No pueden", señaló, lo que desató la respuesta de Esteban, que concluyó de manera tajante y entre gestos de incredulidad: "¿Cómo que no pueden con lo que ha pasado? ¡¡¡Venga!!!".

El momento, difundido por @KokoroMiss, se ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios han dado la razón a las palabras de la tertuliana. "Te digo una cosa y no es broma. Belén Esteban se presenta a presidenta y gana las elecciones. Cosas más raras he visto…", ha señalado uno. "Pues, lleva razón Belén", comenta otro.

Este miércoles, al cumplirse un año de la tragedia, se celebrará una misa en recuerdo de las víctimas, a la que asistirán sus familiares, así como distintas autoridades. El Gobierno también ha convocado un funeral de Estado para rendir homenaje a las víctimas.

