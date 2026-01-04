Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Van a comer a un restaurante en año nuevo y se quejan de que no les atienden: la respuesta les deja con la boca cerrada
"Somos libres de elegir nuestras prioridades".

La empatía es una virtud que muchos admiran, pero de la que pocos pueden presumir. En la hostelería vemos constantes faltas de respeto hacia los dueños de los establecimientos, incluso en fechas tan señaladas como estas. Con 2026 recién arrancado, hay restaurantes que ya han sufrido la peor cara de los clientes.

La cuenta de X @SoyCamarero ha denunciado una de esas situaciones donde la empatía brilla por su ausencia incluso en año nuevo. "Nos hemos parado para comer y con muy mala educación, nos dice la de la barra: estamos cerrados, hoy comemos con la familia, se abre a las 17 hs", se ha quejado una cliente, que puntuó con la puntuación más baja al restaurante.

"Nosotros también queremos comer con la familia. Hay mil maneras y si quieres comer con tu familia, no abras", ha escrito en su reseña, donde puntúa al restaurante con la puntuación más baja. Pese a ello, la respuesta del establecimiento ha sido de las que no pasan desapercibidas.  

"Ana, tenemos horario especial que hemos comunicado en redes sociales y el horario especificado en la puerta", le ha comentado al inicio de su respuesta. "Efectivamente, hoy día 1 de enero, no damos servicio de comidas y cerramos al mediodía", se ha justificado el restaurante.

Asimismo, han dejado claras cuáles son sus prioridades durante la jornada de año nuevo, donde son muchos los que no trabajan: "Creemos que somos libres de elegir nuestras prioridades y cerrar el día 1 de enero al mediodía es nuestra decisión. Nuestro horario de apertura del establecimiento hoy es de 9:00h de la mañana a 14:00h y de 17:00h a 23:00h.

El restaurante ha ido más allá, asegurando que no entienden la queja de esta cliente. "No tenías reserva porque nunca abrimos el 1 de enero, y no te habías informado previamente porque si no hubieras sabido que cerramos al mediodía", ha aseverado el propietario del establecimiento, que ha despachado a la clienta con "un saludo".  

