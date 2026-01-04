Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ve la rueda de prensa de Trump en TVE y lo que sale en pantalla lleva ya miles de 'me gusta': "Mis respetos"
China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
Una casualidad que ha hecho reír a más de uno. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su rueda de prensa este 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro
Este sábado 3 de enero las tropas estadounidenses llevaron a cabo lo que se ha bautizado como la 'Operación Resolución Absoluta', la cual se estima que ha dejado unos 40 muertos y ha culminado con la detención del hasta ahora mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. En total, se desplegaron unas 150 aeronaves que salieron desde diferentes bases aéreas.

La noticia ha dado la vuelta al mundo. Y, durante dicho día, la mayoría de la población nos encontrábamos prácticamente pegados a la televisión, a la espera de que la cabeza detrás de este operativo, Donald Trump, diese alguna explicación oficial más allá de las que dio a través de sus redes sociales. 

Sin embargo, durante aquel momento, que se prolongó casi durante una hora y que algunos observaban a través de TVE, muchos no pudieron evitar fijarse en un pequeño detalle: el rótulo de la programación de la televisión. 

Y es que, tal y como se puede observar en la siguiente imagen que comparte un usuario en 'X' (antes conocido como Twitter), ante el imprevisto de la última hora y/o probablemente ante un pequeño olvido, lo que aparecía en la programación (una película de cine de barrio) no era lo que se correspondía con lo que muchos estaban viendo (la rueda de prensa de Trump). 

Lo más llamativo era cómo se llamaba la película: "La tonta del bote". El momento no ha pasado desapercibido y el usuario cordobés Rafalcor lo ha querido compartir a través de la red social, donde ha mostrado sus "respetos para el que ha mantenido el rótulo de la programación que había en TVE para hoy". La publicación lleva ya cerca de 100.000 reproducciones, 8.000 'me gusta' y más de 800 compartidos.

Se espera que Nicolás Maduro comparezca este lunes ante los tribunales. Ha sido acusado, junto a su mujer y otras personas, de cometer delitos graves relacionados con drogas y armas. Mientras tanto, permanecerá ingresado en el Centro de Detención Metropolitano del distrito de Brooklyn, en Nueva York, (conocido como "el infierno en la tierra") por donde han pasado figuras como Sean Diddy Combs o Jeffrey Epstein, entre otros perfiles de alto nivel. 

