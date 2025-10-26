Benjamín Prado habla así del futuro de Mazón tras la multitudinaria manifestación en Valencia pidiendo su dimisión

50.000 personas—según adelantó El País que estimaba Delegación de Gobierno— salieron a las calles de Valencia, alzando pancartas y pidiendo a viva voz la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión el día de la terrible DANA, que va a cumplir un año, el 29 de octubre, en la que murieron 229 personas.

"Mazón dimisión", entonaban los manifestantes. A pesar de ser la duodécima manifestación con el mismo motivo y de las múltiples luchas digitales para que dimitiera, todavía no lo ha hecho y todo apunta, salvo giro dramático de última hora, que seguirá sin hacerlo.

Mucha gente se ha preguntado a lo largo de este año por qué no ha dimitido Mazón. Cada uno saca sus propias conclusiones y el escritor Benjamín Prado, autor de Mala gente que camina y El anillo del general y con varios galardones como el Premio Generación del 27 o Premio Hiperión de Poesía, también no ha sido un caso diferente.

Durante su intervención en el programa laSexta Xplica, presentado por el periodista José Yélamo, ha afirmado que le escandaliza "que sigamos diciendo que no sabemos, sí sabemos, no sabemos los detalles porque el señor Mazón nos ha intentado confundir por todas las vías posibles".

"No sabemos si estuvo en brazos del dios Cupido, no nos importa, porque lo que sí sabemos es que hubo 229 muertos, que es lo que están reclamando las ya 12 manifestaciones que ha hecho el pueblo valenciano. ¿Por qué no brota sangre de la herida o por qué el muerto está en pie? Porque su partido le sostiene", ha explicado.

"Su partido le ovaciona en el Congreso, se hace fotos triunfales con él. El señor Feijóo demuestra una vez más que está dispuesto a lo que sea con tal de no perder el poder territorial que tiene y alcanzar el poder nacional que anhela", ha rezado.

"Hay que establecer un límite apolítico"

"Deberíamos establecer un límite apolítico, cuando una actuación política conlleva la pérdida de vidas humanas, sea quien sea que haya efectuado esa decisión, pertenezca al partido que pertenezca, debería conllevar la inmediata dimisión o el inmediato cese", ha defendido el escritor.

"A mí, al lado de los 229 muertos, me parece más pequeña la Gürtel, Ábalos y los ERTE. Al lado de vidas humanas, de personas que no tenían que haber muerto y que se podría haber evitado y no se evitó, entre otras cosas, porque Mazón no cumplió con su trabajo, me parece algo verdaderamente dañino para la democracia española", ha concluido.