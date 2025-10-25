Miles de personas salen a las calles de Valencia para pedir la dimisión de Mazón en el primer aniversario de la DANA

Vista de la duodécima manifestación bajo el lema "Mazón dimissió" contra la gestión de la DANA que hizo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, este sábado el centro de València.

Miles de personas han salido a las calles de Valencia en la que ya es la duodécima manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA del 29 de octubre del año pasado en la que murieron 229 personas. En la protesta, que se ha celebrado cada sábado desde la tragedia, siguen denunciando que, un año después, no se han asumido responsabilidades políticas.

Al grito de "Mazón dimisión", la manifestación ha salido a las 18:30, media hora más tarde de lo programado, y está encabezada por los familiares de las víctimas de la DANA, precedidos por tres tractores. Como en las manifestaciones anteriores, esta ha sido convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de izquierda de la Comunidad Valenciana, junto a las asociaciones de víctimas de la DANA, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià.

Miles de personas, que también han gritado "el president a picasent" (el presidente a Picassent-en referencia a la cárcel), se han congregado en la plaza de San Agustín para participar en esta manifestación, que discurrirá por el centro de Valencia hasta finalizar en las inmediaciones del Palau de la Generalitat.