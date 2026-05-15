Las 'vidas extra' de Pedro Sánchez: ya es el segundo presidente que más tiempo ha estado en La Moncloa 

Pedro Sánchez, el día que prometió el cargo ante el rey en junio de 2018 y el pasado martes

Pedro Sánchez ha cumplido este viernes siete años, 11 meses y 13 días como presidente del Gobierno. El dato, como tal, no sería relevante si no fuera porque hoy ha conseguido superar a José María Aznar y ya es el segundo 'inquilino' que más tiempo ha estado en La Moncloa. Sólo le supera Felipe González, que permaneció casi 13 años y medio como 'primer ministro'.

El 1 de junio de 2018, en la única moción de censura que logró salir adelante en nuestra democracia, Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy y se convirtió en el séptimo presidente de la democracia. Lo hizo después de perder dos elecciones previas, verse casi superado por una fuerza emergente como Podemos y tras ser expulsado de la secretaría general del PSOE por oponerse la abstención que posibilitó que Rajoy fuera presidente en 2016. De ahí que en 2019 publicara su famoso libro Manual de Resistencia para exponer su capacidad de resiliencia ante las adversidades.

Sus casi ocho años de gobierno no han sido fáciles. A la endiablada aritmética parlamentaria, que le forzó a aprobar a principios de esta legislatura una ley de amnistía a los impulsores del procés catalán, se ha sumado una cadena de catástrofes de toda índole, desde sanitarias hasta medioambientales. La pandemia del coronavirus (que obligó a poner freno a la economía durante semanas), las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo, la DANA de Valencia, el volcán de la Palma, Filomena, el accidente de tren de Adamuz, el apagón, el hantavirus... Aunque lo que más daño ha hecho a su imagen han sido las acusaciones contra su entorno familia (su mujer está a un paso del banquillo acusada por el juez Peinado de cuatro delitos y su hermano se enfrentará a la misma situación en apenas unos días) y los casos de presunta corrupción que han afectado a su partido, con dos de sus exsecretarios de organización en la picota (José Luis Ábalos y Santos Cerdán).

Pero sólo la causa que afecta a su mujer Begoña pudo provocar su salida del Gobierno. El 24 de abril de 2024, publicó en redes sociales una carta en la que se declaraba "profundamente enamorado" de su esposa y adelantaba que reflexionaría cinco días sobre si merecía la pena seguir al frente del Gobierno o no. Tras la espiral de rumores y confabulaciones que apuntaban a una retirada, Sánchez acabó anunció lo contrario y ahora asegura que su propósito es seguir "hasta 2027 y más allá".

Es decir, que el líder socialista será el candidato de su partido a las elecciones generales de 2027, que presumiblemente se celebrarán a mediados de año. Y si lograra mantenerse en La Moncloa, aunque las encuestas apuntan actualmente a una holgada mayoría de derechas, Sánchez podría superar a Felipe Gónzalez como el político que más tiempo ha sido presidente del Gobierno de España. Para eso, tendría que aguantar hasta noviembre de 2031.

Pese al desgaste natural del poder, la gestión de las diferentes crisis y el acorralamiento judicial a su familia, fuentes de Ferraz aseguran que Sánchez "está más fuerte que nunca". "Se ve preparado física y emocionalmente para seguir al frente del Gobierno. No muestra ni un ápice de cansancio", asegura una voz muy autorizada dentro del PSOE. De hecho, el auge de su imagen a nivel internacional tras confrontar con Israel y Donald Trump ha insuflado a su entorno de optimismo, aunque las encuestas no sean tan halagüeñas para sus intereses.

Por eso, a nivel interno, no ha surgido el debate sobre quién podría suceder a Pedro Sánchez en el caso de que dé un paso atrás en un futuro cercano. "Nadie está pensando en eso", subrayan las mismas fuentes. Es decir, los recientes fracasos en los comicios de Extremadura, Aragón (y previsiblemente en Andalucía, este domingo) no pasan factura a su liderazgo. "Igual tiene que adelantar elecciones si el PSOE se va a un suelo muy bajo y hay una rebelión de los alcaldes socialistas", auguraba este martes Juanma Moreno Bonilla (PP), en una entrevista en la Cadena Ser. Un escenario que, sin embargo, descartan completamente en Ferraz: "Hay perro para rato".

Tiempo que han permanecido en Moncloa los diferentes presidentes del Gobierno

1. Felipe González (PSOE). 2 diciembre de 1982 - 5 de mayo de 1996 (13 años, 5 meses y 3 días)

Felipe González, en 1983 Getty Images

2. Pedro Sánchez (PSOE). 2 de junio de 2018 - actualidad. (7 años, 11 meses y 13 días)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Getty Images

3. José María Aznar (PP). 5 de mayo de 1996 - 17 de abril de 2004 (7 años, 11 meses y 12 días)

José María Aznar, en 1996 Sygma via Getty Images

4. José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). 17 de abril de 2004 - 21 de diciembre de 2011 (7 años, 8 meses y 4 días)

José Luis Rodríguez - Zapatero, en 2005 14/03/2005 Casa América. Madrid. Primer Año del gobierno de Zapatero. ©Fernando Camino/COVER Cover/Getty Images

5. Mariano Rajoy (PP). 21 de diciembre de 2011 - 2 de junio de 2018 (6 años, 5 meses y 12 días)

Mariano Rajoy, en 2011 Jasper Juinen

6. Adolfo Suárez (UCD). 5 de julio de 1976 tras designación real - 26 de febrero de 1981. (4 años, 7 meses y 21 días)

Adolfo Suárez, en 1976

7. Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD). 26 de febrero de 1981 - 2 de diciembre de 1982. (1 años, 9 meses y 4 días)