Bob Pop no se corta al ver a Juan Carlos I en los toros y lanza un análisis demoledor

El rey emérito Juan Carlos I está de regreso a España. Ha sido en Domingo de Resurrección, en la plaza de toros de la Maestranza (Sevilla) para ser testigo en primera persona de la vuelta al ruedo de Morante de la Puebla y a otros toreros como Roca Rey y David de Mirada. Ha generado toda una ola de reacciones y el último en dejar su opinión ha sido el escritor Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop.

En su habitual intervención en Hoy por hoy, programa de la Cadena SER, no se ha dejado nada en el tintero para lanzar crítica tras crítica al emérito, quien reside en Abu Dabi desde 2020. "El emérito vino ayer a los toros a Sevilla, sobrevolando guerra y genocidio por lo privado, se saltó a la torera cualquier decoro", comenta.

"Domingo de Resurrección y peineta en toda nuestra cara de un tipo que, en cuanto ha dejado de cobrar nuestro dinero, ha empezado a trabajar incansablemente para darnos la razón", añade. Además, cree que el emérito vive en una realidad "alternativa" hecha de "desvergüenza, favores pagados a tocateja con nuestro dinero y un gusto por lo rancio que echa para atrás".

"El símbolo de una transición democrática..."

Su crítica ha ido aumentando conforme avanzaba su análisis, como una bola de nieve que baja por una montaña nevada haciéndose cada vez más grande: "Ese señor, del que a veces le hablan a Felipe VI, es el símbolo de una transición democrática que, una vez desembalsada del vacío, ha empezado a pudrirse y a oler a soberano que fue cosa de hombres puteros y a sangría de animales agonizantes".

La presentadora, Ángels Barceló, reacciona: "Bien a gusto te has quedado". Bob Pop contesta: "Y poco he dicho".

Quienes aplauden al emérito

El escritor tampoco se ha olvidado de la plaza de toros aplaudiendo "a rabiar" al emérito. "El mérito cada vez que viene a España descubre que hay una España siniestra que le aplaude y que le sigue. Es como que él nunca va a la España equivocada; él siempre va a su España, no le verás aparecer en un museo", ha defendido.

"Me gustaría que se equivocaran y le llevaran una entrega de llaves de pisos de vivienda social y que descubra que hay pobres", ha rematado.