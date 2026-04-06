Un militar de las Fuerzas Armadas españolas deja una contundente reflexión sobre el racismo: va a escocer a algunos

Adrián Gómez, militar de las Fuerzas Armadas españolas, que se hace llamar en redes sociales como Battalion Brand, ha enviado un mensaje a los racistas con una contundente reflexión, especialmente por lo que vive dentro del ejército español.

En un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok (@battalion.brand), ha comentado que el racismo es una cuestión que el toca particularmente "las narices": "Soy militar, infante de Marina y me he visto rodeado de gente de muchos y muy diversos países".

"Y no estoy hablando de maniobras internacionales, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, de infantes de Marina que han besado esta bandera, que venían de países distintos: de África, de Asia, de Hispanoamérica... Todos ellos tuvieron el valor de decidir besar la bandera para defenderla si fuera preciso", ha defendido.

Al militar no le vale al crítico "seudopatriota" que insulta por cuestiones de raza o de cultura y luego se dé un "golpecito de pecho" diciendo "que es patriota y que vela por España".

El racismo en España

Por ello ha pedido a aquellos que sean racistas que se apunten a las Fuerzas Armadas para conocer a gente de diferentes países. En un vídeo posterior ha tenido que explicar que lo que él ha intentado explicar no es que para ser patriota se tenga que besar una bandera, sino que va mucho más allá de ese gesto que no tiene nada que ver.

"En ningún momento he dicho que para ser patriota haya que ser necesariamente militar, porque eso sería una locura. En el ejército convives con personas que son de muchos lugares distintos, personas que nacieron fuera de España, que han jurado la bandera y que estarían dispuestos a morir por ella si fuera preciso, igual que cualquier otro nacido allí", ha explicado.

Para él es precisamente eso lo que debería provocar una reflexión. "Me he encontrado con un montón de comentarios de algunos justificando el racismo porque hay mucha criminalidad extranjera", ha contado.

La delincuencia

"Que haya mucha delincuencia proveniente de extranjeros no convierte a todos los extranjeros en delincuentes, y a juzgar a todo un grupo por lo que hacen unos cuantos no es patriotismo, es ignorancia", ha rezado.

Ha puesto de ejemplo a su esposa, que nació en Paraguay: "Trabaja, es autónoma, paga sus impuestos, consiguió su nacionalidad con su esfuerzo, haciendo sus exámenes y esperando su tiempo. Todo esto de forma completamente legal".

"Aun así hay personas que le llaman panchita y que le dicen que se vaya a su país. El racismo no protege a España. España se defiende con justicia, honor y sobre todo con respeto", ha concluido.