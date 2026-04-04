Los expertos en aviación coinciden: Emirates, Qatar y Etihad podrían no recuperarse de la guerra con Irán, que puede beneficiar enormemente a Turquía

La guerra en Irán sigue afectando a la economía de una buena parte de países. El efecto principal ha sido el de una subida de los carburantes por el parón del estrecho de Ormuz. Algo que ha obligado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a dar un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra un punto estratégico.

Pero el medio alemán Welt también ha puesto el foco en otro efecto económico negativo. El de algunas aerolíneas que siguen cancelando vuelos por los continuos bombardeos y ataques. Algo que ha transformado por completo los viajes aéreos en todo el mundo.

Una zona de guerra que cuenta con un espacio aéreo delimitado y que los expertos cifran en tres millones de kilómetros cuadrados y una docena de países afectados. Entre ellos, se encuentran Dubái, Doha o Abu Dabi.

Y todo el que ha viajado en algunas de las aerolíneas que operan allí, como Emirates, Etihad o Qatar Airways, sabe que muchos de los vuelos paran o arrancan desde allí. Lo que ha provocado un impacto muy negativo a todas estas rutas.

"Está transformando todo el sistema"

El experto en aviación Heinrich Großbongardt ha explicado al medio alemán que, para la aviación, "la guerra con Irán no es una crisis limitada a la región". "Está transformando todo el sistema, y potencialmente a largo plazo", ha expuesto.

Jens Bischof, exjefe de Eurowings, destaca que en la situación actual, "estamos experimentando lo problemática que resulta la gran dependencia del tráfico aéreo internacional de los centros de conexión del Golfo".

Otros los expertos como Bischof, director de BDL, defienden que "una vez que termine la guerra y los aeropuertos vuelvan a funcionar, las aerolíneas intentarán compensar a los clientes por las preocupaciones de seguridad ofreciendo precios competitivos".

Turquía, la gran beneficiada

De hecho, muchos de ellos hablan del efecto rebote que está provocando en Turquía. Según detallan, hay aerolíneas como las chinas y las turcas que están exentas de sanciones y vuelan en espacio aéreo ruso hacia Europa.

Heinrich Großbongardt explica que "Estambul cuenta con un nuevo y enorme aeropuerto que ofrece las mismas ventajas estratégicas geográficas que los centros de conexión del Golfo, con la diferencia de que es seguro".

"La imagen y el modelo de negocio de Emirates y sus aerolíneas han sufrido daños que no desaparecerán en un año. Los mayores beneficiarios de esta situación podrían no estar en Europa, sino en el Bósforo", ha destacado el experto en aviación al medio alemán.