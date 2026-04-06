Paco León confiesa lo que le dijo Rosalía hace más de seis años: un aviso que se ha cumplido 

La llegada a España de la gira mundial Lux de Rosalía ha acaparado la atención de todo el mundo. Las cuatro citas que ha tenido la artista catalana en Madrid han llenado el Movistar Arena con más de 70.000 seguidores entre los que, por supuesto, ha habido multitud de famosos de todos los sectores.

Por ejemplo, uno de los que ha estado ha sido el actor y director Paco León, que ha querido compartir en su perfil de Instagram una anécdota que vivió junto a Rosalía hace más de seis años, cuando conoció a la cantante. Tras narrar esta historia, no ha dudado en elogiarla.

"Hace solo seis años y medio la conocí. Con su tema Catalina y su disco Los Ángeles muchos caímos rendidos a la evidencia. En las distancias cortas era como dice Guitarrica 'dulce pero crunchy como crema catalana'. Muy curiosa por todo", ha comenzado diciendo.

"Entramos a ver un Microteatro. En ese momento sólo me pedían fotos a mí. Después con una cerveza en la mano me puse paternal y le pregunté que si no estaba aturdida por el éxito del disco. Ella sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un show grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un grammy…. bla bla'", ha proseguido.

"No parecía una flipada, parecía que lo tenía muy claro"

Esas palabras le pillaron por sorpresa a León: "En ese momento pensé que qué dice esta loca. No parecía una flipada, parecía que lo tenía muy claro y en un amago de prudencia remató un 'a ver, igual no me sale, pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello'".

Ahora, más de seis años después, Rosalía puede decir que completó que lo que había avisado a León. "El resto es historia y ya la conocéis. Su éxito no es ascendente, es en todas direcciones, cada vez más libre, cada vez más hondo, cada vez más única. Gracias Rosi, por iluminar los caminos. Gracias", ha finalizado el actor.