Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump insiste en su ultimátum a Irán pese a la propuesta de plan de paz: "Podemos destruir el país en una noche y esa noche podría ser mañana"
Global
Global

Trump insiste en su ultimátum a Irán pese a la propuesta de plan de paz: "Podemos destruir el país en una noche y esa noche podría ser mañana"

El presidente de EEUU cree que la propuesta lanzada por Teherán es "significativa", pero "no lo suficientemente buena" y mantiene la cuenta atrás para que reabran el estrecho de Ormuz.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, durante un discurso
Donald Trump, durante un discursoAnadolu via Getty Images

Donald Trump no desescala, al menos por ahora. El presidente de EEUU ha insistido en su ultimátum a Irán, que caduca en poco más de 24 horas, para que reabra el estrecho de Ormuz o hará "caer el infierno" sobre el menguado régimen de los ayatolás.

Así lo advertía y así lo ha reiterado este lunes en una esperadísima rueda de prensa. En ella ha dejado claro que "podemos destruir un país entero en una noche y esa noche puede ser mañana". La referencia llega porque el plazo acaba este martes a las 20:00 hora local de Washington (2:00 AM en la España peninsular). 

En términos algo más prosaicos, el aviso se dirige a centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes que Trump ha prometido bombardear si no hay reapertura de un enclave crítico para el comercio mundial de petróleo y otros productos.

El magnate no sopesa, insistimos en el elemento 'al menos por ahora', en suspender sus alertas de ataques a puntos clave de Irán pese a la propuesta de plan de paz lanzada por Teherán. El documento, de 10 puntos, supone un "paso significativo", pero "no es lo suficientemente bueno" a juicio de Trump.

Críptico como acostumbra cuando le interesa, cuenta con "el mejor plan... aunque no pueda detallarlo aquí" para batir a un régimen del que ha vuelto a remarcar su mejor disposición a negociar que antes de los ataques. Al respecto, cree ufano que hoy "son menos radicales, son un Irán que ya no es tan poderoso como hace un mes, lo hemos decapitado".

Negociaciones al margen, Trump ha dedicado buena parte de su intervención en la Casa Blanca —así como también han hecho el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros mandos militares que han participado— a alabar y detallar la operación de rescate de los ocupantes del caza derribado el viernes

Todos se han detenido especialmente en el caso del copiloto, quien pese a estar herido consiguió escalar y refugiarse en una zona montañosa de Irán durante horas antes de ser hallado por efectivos estadounidenses. No han faltado incluso referencias religiosas por producirse ambos hitos entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, hasta el punto de que el secretario Hegseth ha hablado de la "resurrección" de un copiloto.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos