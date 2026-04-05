Javier Gil, sociólogo del CSIC: "Si mañana los caseros no cobraran alquiler un mes, su renta mensual seguiría más que duplicando la de sus inquilinos"

Javier Gil vuelve a alzar la voz en defensa del derecho a una vivienda digna. El sociólogo del CSIC, que acaba de publicar el ensayo Generación Inquilina, participó en el pódcast Nueva Revolución, que acumula más de 2.400 suscriptores en su canal de YouTube, y planteó a los oyentes un ejercicio de imaginación para ilustrar lo que considera desigualdad estructural del mercado del alquiler.

Gil propuso una situación ficticia: que el Gobierno anunciara de un día para otro que, durante un mes, ningún inquilino tendría que pagar el alquiler. "En un mes, los inquilinos, por vivir en su casa, no van a pagar nada”, expuso. Aun así —según los datos que recoge en su libro— la renta de los caseros seguiría duplicando la de los inquilinos".

Para el sociólogo, este simple experimento mental demuestra que “hay una estructura que está produciendo desigualdad. Por un lado crea riqueza y, por otro, empobrecimiento y precariedad”. Gil subraya que los propietarios forman “la población con mayores rentas” y que, incluso si dejaran de percibir todos los ingresos por alquiler durante un mes, seguirían siendo el grupo más rico del país. “Su renta disponible aun así sería mucho mayor que la de los inquilinos”, recalca.

A su parecer, si España quiere tomarse en serio la lucha contra la desigualdad, una de las medidas centrales debe ser bajar por ley los precios del alquiler. "Solo así", sostiene, se podrá corregir un desequilibrio que considera "estructural" y que "afecta de forma directa a la mayoría de jóvenes y hogares inquilinos".

En Generación Inquilina, Gil expone soluciones a "una cuestión de vida o muerte". En otra entrevista reciente con el podcast Carne Cruda, y consultada por este periódico, reitera que lo que tiene que hacer y lo que tenemos que imponerle a Estado es que de un paso hacia adelante, intervenga el mercado y mande un mensaje a los especuladores.

"Lo que propongo en mi libro es que el Estado dé un paso adelante, intervenga al Estado y haga lo mismo que los especuladores a través de un fondo de inversión público. Que haga lo mismo que los fondos buitres, pero en vez de generar rentabilidades desorbitadas, amplíe el patrimonio público de vivienda", explica.