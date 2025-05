Buenafuente tira de su experiencia personal para responder a las sonadas palabras de Melody 

El humorista y presentador del programa de RTVE Futuro Imperfecto, Andreu Buenafuente, ha hablado de la rueda de prensa que dio Melody el pasado martes para resumir todo lo que había pasado después de su actuación en el festival de Eurovisión, en el que acabó en el puesto 24.

En su monólogo, Buenafuente resumió todo lo que había pasado, se centró en una parte de la rueda de prensa y hasta recordó su paso por el certamen con el Chiquilicuatre

"¡Qué tensión! Había tanta expectación que TVE estuvo a punto de poner un rótulo antes por si aquello era una mascare. Melody dio su versión sobre lo ocurrido en Eurovisión y duró hora y media, casi lo mismo que el festival, pero a mí se me hizo corta, estaba en casa con las palomitas", comenzó diciendo.

El humorista catalán sacó la conclusión de que "si hubiera hecho la actuación con sus indicaciones sin contar con las opiniones de los demás habría quedado primera o casi". "Menos mal que, como dice su letra, una diva no pisa a nadie para brillar", ironizó.

Ahí es cuando recordó su pasó por Eurovisión: "También dijo que por contrato no le estaba permitido hablar de política. TVE le dijo que no era cierto, que solo se aplica en las canciones. Y yo os lo puedo confirmar porque cuando hicimos el Chiqui chiqui, no sé como tomármelo porque 30 años haciendo televisión y voy a seguir recordado por aquello".

"Tenía una letra original en la que se mencionaba a Rajoy y Hugo Chávez, pero desde la organización nos dijeron que había que eliminar menciones políticas y así lo hicimos, si no habríamos ganado", bromeó, provocando las risas de los presentes.

Buenafuente resumió la rueda de prensa diciendo que "al final Melody evadió las preguntas difíciles, echó un poco la culpa a otra gente y se consideró ganadora moral, exactamente como un político".

Sin embargo, comentó que lo que más le llamó la atención son las declaraciones en las que decía que le había llamado Lady Gaga para decirle que no se preocupara por los puntos que había obtenido.

"¿Cómo será que de todo lo dicho esta es la parte que más sentido tiene porque esto pretende ser un chiste, no? ¿Qué lectura hicisteis vosotros porque yo me quedé muerto? Igual sí que la ha llamado Lady Gaga, que estaba pendiente desde Nueva York del festival de Eurovisión y de Melody", ironizó.

Buenafuente rápidamente se respondió y dijo que no le llamó y que ella se había montado una broma para decir que no le importaban los puntos. Encima, destacó que "terminó con un chiste malo".

"Resumiendo, se ha repetido la historia, su actuación en la rueda de prensa fue como la de Eurovisión, mucha expectativa, mucho show y dio la nota, pero al final quedó en mal lugar", sentenció el cómico.