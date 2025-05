Cabreo monumental de Gonzalo Miró con Toni Cantó tras lo que ha dicho en 'Espejo Público'

El periodista Gonzalo Miró se ha cabreado como pocas veces con Toni Cantó a cuenta de lo que está pasando en Gaza tras la afirmación que el que fuera director de la Oficina del español de la Comunidad de Madrid ha hecho en Espejo Público.

"Quiero puntualizar dos cosas que me parecen muy importantes. Se está insinuando que las manifestaciones contra el comportamiento de Netanyahu están levantando una corriente antisemita en EEUU que provoca destrozos y agresiones...", ha señalado. Justo antes de que Toni Cantó defendiera que "han matado a dos".

"Está habiendo ataques a judíos en todo el mundo", ha añadido el actor, algo que ha servido para que Gonzalo Miró haya querido desmentirlo y hablar de una afirmación que se suele hacer "entre la gente de derechas".

"Los estudiantes de Harvard no están yendo a por los judíos. Eso es mentira. Hay una cosa que has dicho que me parece muy preocupante porque se está escuchando mucho entre la gente de derechas. Esta estupidez de relacionar, cada vez que alguien estamos en contra del genocidio en Gaza y contra Netanyahu, en defender a Hamás", ha señalado.

"¿De dónde sacáis semejante estupidez? Eso es una estupidez", ha defendido el periodista. Tras ello, Toni Cantó le ha pedido condenar con "el mismo cabreo que me estás hablando ahora" los ataques de Hamás de octubre en Israel. "Yo condeno lo que hace Hamás porque es un grupo terrorista con el que hay que acabar", ha asegurado Miró.

En ese momento, el periodista se ha encendido todavía más. "¿De dónde te sacas tú que asesinar a niños y mujeres en Palestina resulta que es defender a Hamás?", ha razonado. Toni Cantó ha proseguido con su retórica: "No te doy ningún crédito, Gonzalo. Estáis dando pasta a Hamás. Este Gobierno está dando pasta a Hamás".

El ex director de la Oficina del Español madrileña ha negado que haya un genocidio en Gaza, algo a lo que ha respondido Gonzalo Miró. "A mí, que me parece un genocidio, una masacre lo que está haciendo este asesino sinvergüenza (Netanyahu), a mí no me digas que yo defiendo a Hamás. Yo no defiendo a ningún partido terrorista", ha expuesto.

"Es agotador. Es una paletada hacer esa relación. Pero qué argumento es ese para llevar a una población de dos millones de personas a la Edad de Piedra. ¿Qué argumente es ese? Pero qué culpa tendrán los palestinos de que haya un grupo terrorista. En qué planeta vivís. Es acojonante, no tenéis vergüenza", ha expuesto.