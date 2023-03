Cacaolat triunfa con su respuesta al vídeo viral en el que una joven lo criticaba

La empresa Cacaolat ha reaccionado con mucha elegancia al vídeo viral de una joven que se quejaba que en una primera cita la persona con la que había quedado se pidió un Cacaolat.

"¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido?", le preguntó la tiktoker Sonia Suamor a una chica que entrevistó por la calle. Su respuesta se hizo viral y generó multitud de comentarios en redes sociales.

"Un día que quedé con un pavo y se pidió un Cacaolat y yo una cerveza. Le dije: 'Pero tú, chaval, ¿de dónde has salido, del Chiquipark?'. Digo qué quieres, yo una cerveza y él un puto Cacaolat, chaval. Next, nunca más. A mí no me vuelves a ver el pelo. Es que hay gente muy cucú de la cabeza, la verdad", afirmó la entrevistada.

Cacaolat ha aprovechado el vídeo para generar una respuesta positiva que está arrasando. Ha hecho un montaje en el que entre otras cosas compartía respuestas que decían que es mil veces mejor que la cerveza o que otras personas llevaban uno de estas bebidas a las citas.