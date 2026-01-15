Carles Sans, de 'Tricicle', responde a si se idealiza la España del 92: apunta a este cambio en la sociedad

Carles Sans, uno de los tres integrantes del mítico grupo humorístico Tricicle, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que habla de su retirada tras su último gira después de una carrera de 43 años en los escenarios junto a Joan Gràcia y Paco Mir y tres más en solitario.

En la conversación con el periodista Iñako Díaz-Guerra, este le pregunta sobre la España de 1992 y si se idealiza mucho aquellos años con su participación en la ceremonia de Clausura de Barcelona 92.

"No, es bastante verdad que éramos un país más feliz y más unido. Recuerdo un clima muy positivo, con muchas ganas de que aquello saliera muy bien, de remar todos en la misma dirección, de participar de algo que sabíamos que era muy potente y de demostrarle al mundo que éramos un país moderno y capaz de todo", ha afirmado.

Sans, además, ha dado su punto de vista personal: "Aquella vuelta en la Clausura fue superbestia. Fueron cinco minutos que a mí me parecieron cinco segundos y lo vieron miles de millones de personas en todo el mundo. La repercusión fue increíble, un poco lo de las estrellas de rock que decías tú antes".

¿Ha cambiado la sociedad?

"Has dicho antes que en el 92, en España, remamos todos juntos. ¿Ya no?", le ha vuelto a preguntar el comunicador de El Mundo. De nuevo, Sans no ha tenido problemas en opinar de la situación.

"Muy poco. Ahora vivimos en una sociedad mucho más individualista y cada uno va tirando para su lado en lo personal, en lo laboral, en lo político… En todo", ha sentenciado el cómico.

¿Dónde ver por última vez a Sans?

Para despedir su trayectoria con su última gira, ¡Por fin me voy!, Sans ha elaborado una gira por estas ciudades:

Sabadell: 25 de enero.

Parets: 26 de enero.

Caldes de Montbui: 6 de febrero.

Castellar del Vallès: 7 de febrero.

Viladecans: 8 de febrero.

Paterna: 27 de febrero.

Onda: 28 de febrero.

Además, continúa con su gira ¡Por fin solo!, que tiene programadas estas dos ciudades, aunque apunta en su página web que saldrán más.