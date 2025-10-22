Carlos Latre relata qué le pasó al viajar con Jesús Calleja: un 'sí' que le cambió la vida por completo

El humorista, actor y presentador Carlos Latre, conocido por su versatilidad a la hora de realizar imitaciones de personalidades famosas, saltando a la fama en Crónicas Marcianas a principio de los años 2000, ha revelado cuánto le cambió la vida su viaje a Nepal con Jesús Calleja, con motivo de la primera temporada del programa Universo Calleja.

"A mí me llama y me dice 'vente conmigo al Himalaya', y yo le decía 'mira, Jesús, no tengo putas ganas de irme al Himalaya, pero voy a ir'", ha confesado en el popular pódcast del comunicador Álex Fidalgo, Lo Que Tú Digas, que cuenta ya con más de medio millón de seguidores tan solo en TikTok.

A pesar de pasar por un mal momento de su vida, en el que veía todo desde una perspectiva negativa, el 'sí' que le dio a Calleja fue "un antes y un después" para Latre. "Yo llegaba muy tocado, muy sobrepasado de todo y muy débil a nivel de confianza", ha afirmado.

"Tenía un gran sentimiento de falta de confianza en mí mismo, de culpabilidad, de derrota, y aquello fue maravilloso porque tomé conciencia, medité en la naturaleza, volví a ser Carlos, solo Carlos, no todas las máscaras que yo mismo a lo mejor había creado alrededor de mi persona", ha expresado.

"Subí un 4.000 como si fuera Conan"

Su camino por el Himalaya le permitió darse cuenta de que él puede, simple y llanamente, por mucho que él haya pensado que no puede seguir adelante o que no puede lograr un objetivo.

"Subí un 4.000 cuando no daba un duro por mí. Y entonces de repente, cuando subes y ves que estás bien, que no pasa nada, que eres fuerte y que tu cabeza te ha jugado una mala pasada, es como... ¡Wow! A partir de ahí dices que la cosa no está tan mal", ha concluido el presentador.

Jesús Callea es un aventurero y presentador de televisión conocido por sus desafiantes viajes en Planeta Callea, Volando voy y Desafío Extremo. Fue precisamente en la primera temporada de Universo Calleja, en el que se llevó a Agatha Ruiz de la Prada, Sandra Barneda, Antonio Orozco y al propio Latre.

En ese programa Callea reconoció que "no conocía a este Carlos Latre, ahora te veo veliz y no conozco a nadie que diga que Carlos me cae mal".